Büntetnek az oroszok, a háború egyik fő hírforrását is betalálták

Mint ismert, a 2013-ban az orosz származású testvérek, Pavel és Nyikolaj Durov által alapított Telegramot széles körben használják Oroszországban különböző csoportok, így a Kreml mellett újságírók, ellenzéki politikusok, jogvédő szervezetek, de számos blogger is. A TASZSZ hírügynökség jelentése szerint a Telegrammal szemben kiszabott bírság oka az volt, hogy nem volt hajlandó eltávolítani 32 olyan csatornát, amelyek Moszkva szerint hamis információkat közöltek az orosz-ukrán háborúról.

A Reuters emlékeztet, hogy Oroszország tavaly megindult ukrajnai invázióját követően fokozta a háborúról szóló médiaközvetítések ellenőrzését, és szigorúbb büntetéseket vezetett be fegyveres erőinek "lejáratásáért" vagy a róluk szóló hamis információk közzétételéért. A törvény segítségével az orosz bíróságok már megbüntették a Google-t, a Twittert, a Metát és a WhatsAppot is, de a Wikipédia mögött álló cég is közel 20 ezer dollárnyi büntetést kapott.

Érdekesség, hogy utóbbi egyébként nem háborús tartalmak, hanem egy vonatszörfözést bemutató videó miatt - a vonatokon való ingyenes utazás illegális és veszélyes gyakorlatáról, amely számos országban elterjedt.

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto