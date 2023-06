Jövőre sem oldódnak meg a nyugdíjasok problémái

A nyugdíjkassza folyamatosan a legnagyobb kiadási tétel a központi költségvetésben, 2021-ben 3915 milliárd forint, 2022-ben 4170 milliárd forint volt, idén a költségvetési törvény szerint a nyugdíjkassza eredetileg 4902 milliárd forint lett volna, de ezt a 2023-ra szóló költségvetési törvény gyakori módosításai során 5555 milliárdra, majd a Pénzügyminisztérium közleménye szerint 6150 milliárd forintra kellett növelni.

A nyugdíjkassza 2024-ben a költségvetési törvényjavaslat szerint 6019 milliárd, a PM ettől eltérő bejelentése szerint 6542 milliárd forint lesz.

A nyugdíjakat Magyarországon alapvetően három forrásból finanszírozzák:

A jövő évi "védelmi" költségvetés kapcsán tett sorozatos kormányzati nyilatkozatok egybehangzóan kiemelik, hogy a nyugdíjasok biztonságban lesznek 2024-ben is,

Néhány furcsaság azonban feltűnhet a törvényjavaslat és a vele kapcsolatos kommunikáció áttekintése során.

A 2024-es költségvetés érdekessége a szociális hozzájárulási adóbevételek megoszlása a két TB Alap között. Ha csak a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető szocho-bevételek összegét tekintjük, akkor azt látni, hogy a 2023-as költségvetésben (a 2022. decemberi kormányrendelettel történő lényeges módosítást követően) előirányzott 1968,4 milliárd forintról 781,6 milliárd forinttal, közel 40%-kal 2750 milliárd forintra nő a 2024. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat szerint.

Miután a GDP jövőre tervezett 4%-os növekedése és a 6%-osra tervezett infláció nem indokolja a szocho ilyen arányú növekedését, továbbá a kamatadó mellé 2023. július 1-jétől kivetett szocho sem növelheti ennyire ezt az adóbevételt, a növekedés forrása rejtélyes. A rejtélyt megoldhatja, ha küszöbön áll újabb tevékenységek szochoval terhelése (a kamatjövedelemek mellett), vagy a jelenleg 13%-os szocho mértékének jelentős emelése (emlékeztetőül: a szocho 27%-ról indult). Akár "ideiglenesen", a veszélyhelyzet tartamára. Persze más, akár átcsoportosítással kapcsolatos megoldása is lehet a kérdésnek.

A társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része a 2022. decemberi rendeleti módosítással előírt 2456,9 milliárd forintról mindössze 217,4 milliárd forinttal, "csak" 2674,3 milliárd forintra nő, ami változatlan foglalkoztatottság feltételezése mellett az ideinél alig több mint 8%-kal magasabb jövő évi nominális nettó bérszínvonalra utalhat.

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatására fordítandó költségvetési előirányzat a 2022. decemberi rendeleti módosításban meghatározott 652,6 milliárd forintól a tizedére, 61,9 milliárd forintra zuhan 2024-ben a költségvetési törvény tervezete szerint. Tekintettel arra, hogy a nyugdíjköltségvetés 2024-ben a Pénzügyminisztérium közleménye szerint 6542 milliárd forintra nő, amelyből a két fő bevételi forrás (szocho és tb-járulék) mindössze 5424 milliárd forint, vagyis 1118 milliárd forinttal kevesebb, mint amennyi szükséges lenne, az összes egyéb bevétel figyelembe vételével sem látszik elegendőnek a 61,9 milliárd forintos támogatási előirányzat. Akkor pedig különösen nem, ha a szocho és a tb-járulék bevételi tervek esetleg túlzónak bizonyulnak.

Persze ha a 13. havi nyugdíjra előirányzott 449 milliárd forintot és a nyugdíjprémiumra félretett 20,5 milliárd forintot is ideszámítjuk, akkor 531,4 milliárd forint az a tétel, amelyet egyéb költségvetési forrásokból kell előteremteni a nyugdíjrendszer működésének finanszírozására, de ez az összeg még így is csak feleannyi, mint amennyi pótlásra valóban szükség lehet jövőre. Feltéve, hogy az infláció jövőre valóban csak 6%-os lesz.

A 2024-re szóló költségvetés számai nyilván éppúgy gyakran módosulhatnak a veszélyhelyzeti rendeletek révén, mint ahogyan a 2023-as számok változtak (és változhatnak).

Ezzel együtt is külön zavaró tényező, hogy a 2023-as költségvetési törvényben és annak 2022. decemberi rendeleti módosításában szereplő nyugdíjköltségvetés (5554,6 milliárd forint) jelentősen eltér a PM kommunikációjában szereplő 6150 milliárd forintos összegtől, miközben ez a jelenség a 2024-es költségvetés kapcsán is megismétlődni látszik, hiszen a költségvetési törvényjavaslatban a nyugdíjkassza 6019 milliárd forint, a PM kommunikációjában viszont 6542 milliárd forint szerepel.

Bármekkora is az összegzett mérték, a nyugdíjköltségvetés összes lényeges kiadási tétele jelentősen nő 2024-ben a törvényjavaslat szerint:

A fenti kiadási tételek növekedési eltéréseinek okát a javaslat nem részletezi, az optimista inflációs várakozások mellett nyilván demográfiai és egyéb tényezők is közrejátszhatnak. Mindenesetre hitelesebb lenne, ha a számítások mögötti feltételezések is szerepelnének a javaslatban.

Miután 2023-ban esetleg sor kerülhet évközi korrekciós nyugdíjemelésre (ha az éves infláció becsült mértéke a 2023. január-augusztus hónapokra a KSH által mért tényadatok szerint meghaladná a 15%-ot), ez a körülmény is jelentősen befolyásolhatja a jövő évi nyugdíjkassza számait, noha erre nem található utalás a törvényjavaslatban.

Egyetlen százalékpontnyi emelés idén 55 milliárd forinttal növelheti a finanszírozási igényt, amelynek tükröződnie kell(ene) a jövő évi kiadási tételek induló számaiban.

Nyugdíjprémiumra is elkülönítettek 20,5 milliárd forintot (ha a GDP valóban 4,0%-kal nőne 2024-ben), ebből lehetne fizetni 2024. novemberében a fejenként legfeljebb 10 ezer (vagy 4,1%-os növekedés esetén 12 ezer) forint nyugdíjprémiumot.

A nyugdíjprémium számítási képlete szerint a novemberi ellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni azzal a számmal, amely a tárgyévi GDP-növekedés mértéke és a 3,5 százalékos tövényi küszöbérték különbsége, de legfeljebb 4. Vagyis ennek a juttatásnak van maximális mértéke, 80 ezer forint (legfeljebb 20 ezer forint szorozva legfeljebb 4-gyel), míg a tényleges mértéke a képlet szerint számítandó.

A nyugdíjprémium jelenleg az egyetlen olyan plusz juttatás a nyugdíjasoknak, amely nem függ a nyugdíj tényleges összegétől (ha a nyugellátás összege eléri a 80 ezer forintot), így akár a legdemokratikusabb ellátási kiegészítésnek is nevezhetnénk - mégsem az, ugyanis a 13. havi nyugdíj visszavezetésével okafogyottá vált juttatásról van szó, amelynek költségvetési fedezetét a szolidaritás jegyében célszerűbb és helyesebb lenne a valóban rászoruló nyugdíjasok között szétosztani.

A kétmilliós nyugdíjas társadalom egyhatoda, a hasonló egyéb ellátásokban részesülő közel félmillió ember legalább kétharmada a legalsó jövedelmi decilisbe csúszott ember, akik számára a nyugdíjprémiumra szánt összegek fejenként egyenlő arányban történő szétosztása áldásnak bizonyulna.

Például 2022-ben nyugdíjprémiumra felülről nyitott tételként 68,5 milliárd forint szerepelt a nyugdíjkasszában, ebből a tényleges nyugdíjprémiumra (egy főre maximum 10 ezer forint összegben) 24,5 milliárdot költöttek 2022. novemberben, így az előirányzatból fennmaradt 44 milliárdot szétoszthatták volna az érintett 500 ezer valóban rászoruló ember között, akik így fejenként plusz 88 ezer forintot kaphattak volna - ami a tavaly téli hónapokban tetőző, gyötrelmes infláció ellen valamelyes plusz védelmet adhatott volna a leginkább kiszolgáltatott tömegeknek.

Miután a szolidaritás nem erőssége a nyugdíjrendszerünknek, nem valószínű, hogy 2024-ben a nyugdíjprémiumra előirányzott 20,5 milliárd forintot a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb nyugdíjasok között osztanák szét a tömeges szétporlasztás helyett.

Ha egyáltalán lesz rá fedezet, hiszen ennek feltétele, hogy a GDP jövőre 3,5%-ot meghaladó mértékben nőjön.

A fejlett nyugdíjrendszerek mindegyikében érvényesül kisebb-nagyobb mértékben a szolidaritási elv, vagyis a nyugdíjak évenkénti karbantartása során szabályozott jövedelemtranszferek biztosítják, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai között ne mélyülhessen tovább az a nyugdíjak megállapításkori összegében látható anyagi különbség, amely az életük során megszerzett eltérő nyugdíjjogosultságok (eltérő hosszúságú szolgálati idő, nagymértékben eltérő keresetek) következménye, és amely a nyugdíjrendszerek alapvető méltányosságát biztosítja a biztosítási elv alapján.

A már megállapított nyugdíjak karbantartása, vagyis a rendszeres és rendkívüli emelések, továbbá a nyugdíjas társadalomnak biztosított plusz ellátások, például a 13. havi nyugdíj vagy a nyugdíjprémium tekintetében azonban más lehetne a helyzet.

Ezeken a területeken a biztosítási elv korlátozás nélküli érvényesítése óhatatlanul a nyugdíjas társadalom tagjainak gyorsuló anyagi szétszakadásához vezet:

ha mindenki azonos százalékos mértékű emelésben részesül, akkor a nyugdíj összegétől függő emelés minden alkalommal tovább mélyíti a nyugdíjasok közötti abszolút különbséget, akárcsak az a tény, hogy a 13. havi nyugdíj mindenki saját nyugdíjával megegyező összegű plusz juttatás.

A nyugdíjemelés legnagyobb problémája a magas inflációs környezetben az, hogy a januári kötelező emelés korrekcióira csak késleltetve, több hónapos csúszással kerül sor (idén a januári emelés után nem jött a várva várt júniusi korrekció, és csak novemberben várható a kiegészítő nyugdíjemelés - ha akkor a kormányzati becslés szerint a 2023-as éves infláció meghaladná a 15%-ot). A problémát súlyosbítja, ha a januári emelés mértékét eleve alultervezik a költségvetésben (2023. januárra mindössze 5,2% szerepelt a költségvetési törvényben, ez módosult 15%-ra, 2024. januárra pedig mindössze 6%-os emelést irányoznak elő a törvényjavaslatban - ez vajon mire módosul az év végéig?), ezzel a nyugdíjasokat valóban arra kényszerítik, hogy hónapokon át hitelezzenek a magyar költségvetésnek, amely csak utólag utalja majd nekik az őket megillető emelési különbözetet.

A nyugdíjtörvényben előírt novemberi nyugdíjemelés mértékét a tárgyév első nyolc hónapjának inflációs tényadatai szerint határozták meg, ami természetesen nem tükrözheti egészében az év végéig várható infláció hatását. Ez a nyugdíjemelés módszeréből fakadó inflációs kár a nyugdíjasok számára csak akkor térülhetne meg, ha a mértékét figyelembe vennék a következő év januári nyugdíjemelés során. (2022-ben például a nyugdíjakat három lépcsőben összesen 14%-kal emelték, a tényleges éves nyugdíjas infláció azonban a KSH jelentése szerint 15,2% volt - ezt a hiányzó 1,2%-ot nem kapták meg a nyugdíjasok, a nyugdíjak reálértéke tavaly ennyivel csökkent.)

Magas infláció mellett a jelenlegi nyugdíjemelési gyakoriság (januári emelés, majd novemberi korrekció, illetve esetleg egy nyári kiegészítés) alkalmatlan a nyugdíjak reálértékének évközi karbantartására, ezért célszerű lenne áttérni a havi, de legalább a negyedéves rendszeres nyugdíjemelés gyakorlatára.

Egy méltányos nyugdíjemelésnek azonban nem csak a vadul hullámzó inflációt kell ellensúlyoznia, hanem a korábban megállapított - és emiatt fokozottan zsugorodó értékű - nyugdíjjal rendelkezőkkel szembeni méltánytalanságot is orvosolnia szükséges. Ezért a nyugdíjemelés rendszerébe mielőbb célszerű lenne beépíteni a korábbi évek elszegényedési csúszdáján egyre mélyebbre süllyedt nyugdíjak kompenzációs növelését biztosító, azaz a valorizációs szorzók mindenkori értékéhez igazodó korrekciós indexálást is.

Ha a nyugdíjemelési eljárás lényeges módosítása nem történik meg, akkor elkerülhetetlenné válhat a nyugdíjak külön korrekciós célú emelése annak érdekében, hogy csökkenjen a nyugdíjak összegeiben a nyugdíjazás éve szerinti méltánytalan eltérés és a nyugdíjak között kialakult indokolatlan aránytalanság, amelynek semmi köze a nyugdíj alapjául szolgáló keresetek és a szolgálati idő hossza szerint kialakult, indokolt különbségekhez.

A nyugdíjas társadalom tagjai közötti méltánytalan elbánást a 13. havi nyugdíj is fölerősíti (ez a plusz ellátás továbbra is olyan juttatás, amelyet nem támaszt alá járulékfizetés és szolgálati idő). Ha a 13. havi nyugdíj kifizethető összegét korlátoznák (a jelenlegi átlagos nyugdíjösszeg, 208 ezer forint, vagy a medián nyugdíjösszeg, 185 ezer forint, vagy ezek valamilyen kisléptékű többszöröse lehet például egy felső határ), akkor biztonságosabban fenntartható lenne ez a plusz juttatás.

A költségvetés tervezése során a jelek szerint nem vettek figyelembe semmilyen javaslatot, amely a nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj rendszerének reformjára, a nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek szigorítására vagy a nyugdíjprémium szolidaritási korrekciós alappá való átminősítésére vonatkozik. Talán a 2025-ös költségvetés tervezésekor változhat a helyzet, hiszen a kormányzat 2025. március 31-én bevezetni vállalt egy nyugdíjreformot, amelynek a lehetséges összetevőiről egyelőre semmilyen hivatalos információt nem tettek közzé.

