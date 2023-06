Kiszivárgott: addig lobbizott az amerikai vállalat, hogy szinte teljesen átírták az uniós törvényt

A Time magazin friss cikkében felidézi, hogy az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman az elmúlt hónapban több előadáson vett részt világszerte, emellett számos vezető politikussal is találkozott, hogy a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességére hívja fel a figyelmet. A Time az Európai Bizottságtól megszerzett dokumentumok alapján most arról számolt be, hogy Altman találkozói során azért lobbizott, hogy számukra kedvező módon módosítsák az európai uniós AI-törvény tervezetét.