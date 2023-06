Virág Barnabás: az adóemelések miatt feljebb tolódott az inflációs pálya

Tovább javult a külső pozíciónk is, a legfrissebb előrejelzés szerint a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 2-3 százaléka körül alakulhat idén. A pénzpiaci folyamatok is kedvezően változtak, de a háború miatt továbbra is indokolt az óvatos megközelítés - mondja az alelnök. A javulás mögött nem csak az energiaegyeneleg áll, hanem hozzájárul a gazdaság belső alkalmazkodása is az alelnök szerint.