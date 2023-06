Az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy lazítson a génmódosítással kapcsolatos szabályokon – írja a Bloomberg. A cél, hogy ezzel erősítsék az élelmiszerbiztonságot és segítsenek az európai mezőgazdasági vállalkozóknak megfelelni a klímaváltozással kapcsolatos előírásoknak.

A Bizottság a jövő hónapban tárgyalhatja azt a javaslatot, melybe most betekintést nyert a Bloomberg. Eszerint enyhítenének a génmódosított gabonákra vonatkozó európai szabályokon. Az Európai Unió már 2021-ben jelezte, hogy felülvizsgálná a szigorú GMO-ellenes szabályozást, illetve a közelmúltban az Egyesült Királyság is hasonló terveket jelentett be.

Címlapkép: Getty Images