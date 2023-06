Itt a szerb bíróság döntése az elfogott koszovói rendőrök ügyében

Szabadlábon védekezhetnek az ellenük felhozott vádak ügyében a június 14-én elfogott koszovói rendőrök - erről döntött hétfőn a kraljevói bíróság.

Ahogyan arról ma már beszámoltunk, Orbán Viktor magyar kormányfő Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatása alapján közölte: a szerb hatóságok hamarosan kiengedik őrizetből a korábban elfogott három koszovói rendőrt.

A kraljevói bíróság most jelentette döntését, miszerint a június 14-én Közép-Szerbiában elfogott koszovói rendőrök szabadlábon védekezhetnek az ellenük felhozott vádak ügyében.

A döntés értelmében a koszovói rendőrség különleges egységének három tagja ellen fegyverek és robbanószerek illetéktelen előállítása, birtoklása, hordozása és kereskedelme a vád. A bíróság közleménye szerint a testület megerősítette a vádat, egyúttal véget vetett a vádlottak harmincnapos előzetes letartóztatásának.

Míg Szerbia szerint a koszovói rendőröket Közép-Szerbiában fogták el, Pristina szerint a férfiakat nem szerb, hanem koszovói területen fogták el, vagyis gyakorlatilag elrabolták őket.

A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban május végén zavargások törtek ki, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatali posztjukat. A koszovói szerbek azonban ezt meg akarták akadályozni, az egyik településen, Zvecsánban pedig a NATO KFOR békefenntartói erőivel is összecsaptak. Az incidensben több NATO-katona is megsérült, köztük sok magyar katona is. A koszovói rendőrség később elfogott egy szerb férfit, akit a támadások legfőbb szervezőjének tart, majd további személyeket is letartóztatott.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is a saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. A két fél között 2013-ban kezdődött meg a kapcsolatok normalizálását célzó párbeszéd, jelentős előrelépés azonban máig nem történt.

