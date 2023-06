Orbán Viktor: Szerbia elengedi a koszovói rendőröket

A szerb hatóságok hamarosan kiengedik őrizetből a korábban elfogott három koszovói rendőrt - számolt be Orbán Viktor magyar kormányfő Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatása alapján.

Június 20-án számoltunk be arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Alekszandar Vucsics szerb vezetővel való vajdasági találkozóját követően azt kérte Szerbia államfőjétől, engedjék szabadon azt a három koszovói rendőrt, akiket a szerb hatóságok fogtak el a koszovói határ közelében.

A szerb belügyminisztérium tájékoztatása szerint a három, "állig felfegyverzett" koszovói rendőrt a szerb-koszovói határtól 1,8 kilométerre, Közép-Szerbiában fogták el, míg Pristina szerint a koszovói rendőröket nem szerb, hanem koszovói területen fogták el, vagyis nem a koszovói rendőrök hatoltak be Szerbia területére, hanem fordítva. A szerbiai ügyészség fegyverek és robbanószerek illetéktelen előállításával, birtoklásával, hordozásával és kereskedelmével vádolja a koszovói rendőröket.

Alekszandar Vucsics szerb elnök az imént arról tájékoztatott, hogy a múlt heti találkozónkon megfogalmazott kérésemnek megfelelően a szerb hatóságok hamarosan kiengedik őrizetből a korábban elfogott három koszovói rendőrt

- írta most Facebook-oldalán Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Szerbia és Koszovó konfliktusa az utóbbi időben újra kiéleződött, miután áprilisban a szerb többségű Észak-Koszovóban önkormányzati választásokat tartottak, amelyeken a szerb jelöltek nem indultak el. A kevesebb mint 4 százalékos részvétellel megtartott választásokat Pristina törvényesnek ismerte el, és be akarták iktatni az új polgármestereket. A koszovói szerbek azonban ezt meg akarták akadályozni, az egyik településen, Zvecsánban pedig a NATO KFOR békefenntartói erőivel is összecsaptak. Az incidensben több NATO-katona is megsérült, köztük sok magyar katona is.

Címlapkép forrása: Serbian Prime Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images