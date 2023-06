Kiderült, hány boltot nyit Magyarországon a MediaMarkt a következő másfél évben

Több új fizikai boltot is nyit a MediaMarkt a közeljövőben, miközben teljesen megújítja webshopját. A cég jó tavalyi évet zárt, de idén már látszik, hogy az embereknek kevesebb az elkölthető jövedelme, amit nem segít az sem, hogy szinte teljesen eltűntek a 0 százalékos hitelek. Érkezik egy új trade-in konstrukció, miközben a cég több új szolgáltatási csomagot is kidolgozott. Szilágyi Gáborral, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, aki azt is elmondja, hogy mi áll a műszaki cikkek élettartamának csökkenése mögött.

Mely termékek drágultak az átlagnál jobban és melyek kevésbé az elmúlt időszakban?

A műszaki szektorra egy átlagos 15-17 százalékos infláció jellemző éves bázison. A drágulás leginkább a háztartási gépek csoportját érintette, ideértve mind a nagy-, mind pedig a kisgépeket is: ezek ára 20-30 százaléknál is nagyobb mértékben emelkedett. A szórakoztató elektronikai termékek közül a mobiltelefonokat emelném ki, amelyek átlagon felül drágultak, ezzel szemben a televíziók, a laptopok ára alig emelkedett az elmúlt évben. Az inflációt részben a nyersanyagköltségek emelkedése, a chiphiány és a logisztikai problémák hajtották, de a bérek is lendületesen nőttek és persze az energia is drágult. Azt sem szabad elfelejteni, hogy arra a szektorra, amelyben a MediaMarkt is működik a koronavírus-járvány „jótékonyan hatott”, megnőtt a kereslet az otthoni munkához és tanuláshoz szükséges termékek iránt. Ezek – az inflációt gyorsító – hatások azonban 2022-2023 fordulójára enyhültek.

A kereslet növekedését a technológiaváltás és az energiahatékonyság iránti igény is hajtotta?

Igen, a háztartási nagygépeknél főleg a beépített eszközök és a kisebb fogyasztású berendezések iránt fokozódott az igény, bizonyos kategóriában 40-50 százalékkal is. Ide tartoznak a mosogatógépek, sütők, főzőlapok. Ennek az egyik fő oka, hogy komoly támogatást lehetett igényelni lakásfelújításra.A televíziók esetében eleve egy magas keresleti bázisról érkeztünk meg a tavalyi évbe és hiába esett egybe a foci-vb a Black Friday időszakával, ez már nem tudott komoly növekedést indukálni a szegmenseben. Így volt ez a tabletek és laptopok esetében is, amelykre pedig a Covid emelte meg a keresletet 2020/2021-ben.

Mennyire látszott a keresleten a választások előtt kiosztott helikopterpénz, amelynek egy jelentős részét az emberek tartós fogyasztási cikkekre költötték?

Tavaly a műszaki szektor forgalma 15 százalékkal emelkedett éves bázison, de ha az éven belüli eloszlást nézzük, akkor kiderül, hogy egészen augusztusig vitte a lendület a fogyasztókat, tehát nem állt meg tavasszal a kereslet növekedése. Augusztusban még mindig 20 százalékkal nőtt a szektor forgalma, majd ezt követően indult meg a lassulás. Komoly fékezést azonban csak idén februárban, illetve tavasszal érzékeltünk.

Nyugat-Európában a fogyasztói hangulatromlás már 2022-ben lezajlott, Magyarországon ezt 2023-ban látjuk. Míg a többi ország lassan kijön belőle, mi most csúszunk bele.

Ha a számokat megtisztítjuk 2022 egyszeri hatásaitól, akkor kiderül, hogy 2023-ban valamelyest meg tudjuk haladni 2021 forgalmát. Éves bázison ugyanakkor a műszaki szektorban 6-8 százalékos visszaesést várunk. A növekedés mögött természetesen van egy jelentős inflációs hatás, darabszámban pedig egy átlagos 20-21 százalékos csökkenés. Emellett a kiskereskedelmi különadó is egy jelentős profitromboló tétel.

A nagyobb háztartási gépeken túl melyek voltak az elmúlt év slágertermékei?

Majdnem minden szegmensben vannak jól futó terméket, de ha ki kell emelnem valamit, az elektromos rollereket, gördeszkákat, quadokat mondanám. De népszerűek még a vezetéknélküli fül- és fejhallgatók és a nagy teljesítményű töltők napenergia-rásegítéssel, amelyek akár arra is alkalmasak, hogy egy elektromos autót töltsenek. A mobiltelefonok iránti kereslet továbbra is hatalmas, amit a tabletekről és laptopokról – a korábban említett ok miatt – nem tudok elmondani. Hiába emelkedett egy csúcsmobil ára 500 ezer forintra, erre az emberek továbbra is hajlandóak költeni.

Tényleg eltűntek a nulla százalékos hitelek?

Ha nem is tűntek el, de határozottan ritkábbak és korlátozottabb a termékkör, amire igénybe vehetők. Ennek a költségét a kereskedő állja, így már nehezen fér bele a kamatmentes részlet. Ugyanakkor a forgalomcsökkenés miatt a kereskedők próbálják serkenteni a keresletet és szűkített termékpalettára elérhetővé tesznek kedvező konstrukciókat. A piaci környezetet tekintve egy 15%-os hitel, úgymond szabad felhasználásra, nem csak jónak mondható, hanem kedvező. A hitel és a részletfizetési konstrukciók kosárértéke jobban nőtt, mint a teljes kosárérték és nem jellemző, hogy az olcsóbb termékeket finanszírozzák az emberek.

Mennyire érinti a céget a munkaerőhiány?

Természetesen a MediaMarktot is érintik ezek a problémák, különösen 2022 előtt érzékeltük, hogy nehezen találunk embert. A kereskedelem ráadásul nem a legjobban fizető szektor, de szerencsére a cégnek nagyon jó a megítélése a dolgozók részéről. 2020 óta több mint 2 milliárd forinttal emeltük a bértömeget, ami egy kétszámjegyű növekedést jelent az egyének szintjén. A MediaMakrtnál a fix béren felül pedig mozgóbér és béren kívüli juttatás is van.Nagyon sokat foglalkozunk a munkavállalók elégedettségével, azt rendszeresen kutatjuk. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy

míg korábban mindig a bér volt az elsődleges fontosságú a dolgozóinknál, idén más szempontok kerültek előtérbe.

Ez részben annak köszönhető, hogy a cég 2022-ben és 2023-ben is komoly bérfejlesztést hajtott végre. Már a karrierlehetőség lett a legfontosabb és a dolgozók elvárják azt is, hogy a cég folyamatosan tájékoztassa őket az aktuális helyzetéről. Utóbbit a bizonytalan gazdasági környezet hajthatja.

Hogy teljesít a cég online kereskedelmi részlege? Igaz, hogy a Covid után az emberek visszatértek a fizikai boltokba?

Az elektronikai szektor egy nagyon eklatáns példa erre, nem csak Magyarországon de máshol is. 2023-ban valóban érezhető a visszaesés ebben a tekintetben, de ezt annak tükrében kell értelmezni, hogy a rendelésállományt a koronavírus-járvány 3-4 - szeresére növelte a 2019-ig organikusan fejlődő piacon.

Most visszaesik az online csatorna súlya oda, ahol Covid nélkül tartanánk.

Ez 30-40 százalékos csökkenés. Az online szerepe abból a szempontból nem csökkent, hogy az emberek az interneten néznek utána egy-egy terméknek, ott hasonlítják össze más termékekkel, összevetik az árakat. Az változott meg, hogy maga a vásárlás nagyobb arányban lett offline, vagyis elmennek az emberek a fizikai boltokba és maguk viszik haza a terméket.

Ennek szerintem az egyik oka az, hogy a Covid alatt az emberek szerezhettek rossz tapasztalatokat a teljesen online vásárlással kapcsolatban.

Sőt, most már az árakban sincs gyakorlatilag különbség az online és az offline vásárlás között, nincs vesztenivalója az embereknek. Sokan emellett kiegészítő szolgáltatásokat vesznek igénybe, illetve a boltban jönnek rá arra, hogy valamilyen kiegészítőre van szükségük. A fizikai boltokba sokan azért mennek például mobiltelefont vásárolni - holott azt online is nagyon könnyű megrendelni - mert ott felhelyezünk neki egy kijelzővédő-fóliát, átmentjük az adatait a régi készülékéről, felteszünk egy vírusírtót és az összes olyan applikációt, amelyre szüksége lehet.

December óta pedig az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltatóval együttműködve mi vagyunk az első olyan kereskedő itthon, aki a teljes mobiltelefon választékát operátori támogatással, előfizetéssel kínálja a vásárlóinak. Ilyen átfogó szolgáltatást most gyakorlatilag csak a MediaMarkt biztosít.

Terjeszkedési tervei vannak a cégnek?

Jelenleg 36 áruházunk van, hamarosan pedig az ország több pontján nyitunk új egységeket. Több olyan városba sikerül bejutnunk, ahol már régóta szerettünk volna megjelenni. Nem titok, hogy ebben a Tesco az együttműködő partnerünk. Már most van 14 boltunk Tesco-áruházak területén és összesen 20-at szeretnénk 2024-ig, ebből hármat idén. A meglévő, normál alapterületű áruházainkat is modernizáljuk, és hamarosan az online webshopunkat is gyökeresen megújítjuk. Ez kihat majd az applikációnkra is, amelynek központi szerepet szánunk.

A fizikai boltok alapterülete hogyan változott az elmúlt években?

Hosszabb távon nézve inkább csökkent, de Magyarországon már elértük az optimális méretet, vagyis további vágás nem várható. A Tesco áruházakon kívüli boltok 2000-2200 négyzetméteresek, amelyek pedig egy épületben vannak a kiskereskedelmi lánccal, azok 600-900 négyzetméter alapterületűek.

Európában egyre népszerűbb az úgynevezett Trade-in szolgáltatás, amelyeket az emberek leginkább a mobiltelefonokkal kapcsolatban ismernek. Ennek lényege, hogy a jó állapotú 1-3 éves készülékeket a cégek visszavásárolják és az ügyfél vehet egy új készüléket. Ez működhet havidíjas konstrukcióban is. Van ennek Magyarországon létjogosultsága?

Úgy látjuk, hogy van. Az utóbbi hónapokban több ilyen akciót is hirdettünk, mert igen, van erre egy létező vásárlói igény. Az új készülékek árai nagyon megnőttek, és a vásárlóknak az is számít, hogy a régi készülékük nem a szemétben végzi, hanem vagy újrahasznosítjuk, vagy felújítjuk és eladjuk. Utóbbira reményeink szerint Magyarország lesz a felvevőpiac. Jelenleg is kidolgozás alatt áll egy modell, amely szerint a cég amikor elad egy új mobiltelefont, kötelezettséget vállal arra, hogy azt – bizonyos állapotkövetelmények megléte esetén 1 – 2 év múlva fix áron visszavásárolja, és az ügyfél kap egy új készüléket. Mindezért havonta fizet egy meghatározott összeget, amely a visszavásárlás miatt alacsonyabb lesz, mintha megvenné magát a telefont.

A Trade-in szolgáltatáson túl mit tesz a cég a fenntarthatóságért?

A cég stratégiája négy pillérre épül, amelynek egyike a fenntarthatóság (hatás élmény) a másik három pedig a munkavállalói élmény, a vásárlási élmény és a használati élmény. A MediaMarkt is megtette már azokat a lépéseket, amelyek ma már elengedhetetlenek egy kiskereskedelmi cégnél. Törekszünk a karbonsemlegességre, dolgozunk az elektromos flotta kialakításán, gyűjtjük az elektronikai hulladékot és igyekszünk minél több újrahasznosított termékeket forgalmazni.

Valóban rövidült a termékek élettartama?

Nem feltétlenül, inkább úgy fogalmaznék, hogy az életciklusuk rövidült. Ennek azonban nem az az oka, hogy a termékek silányabb minőségűek, az új innovációk miatt van igény a cserére. Egy átlag mosógép meghibásodási aránya nem romlott az elmúlt 10 évben. A forgalmi adataink alapján azt látjuk, hogy egy időben szokássá vált idő előtt lecserélni bizonyos készülékeket szimplán azért, mert egy sokkal több funkcióval rendelkező, fejlettebb verzió jelent meg.

Ez a szokás azonban változást mutat, aminek elsősorban gazdasági mozgatórugói vannak, nem feltétlenül a fenntarthatósági szempontok vezérlik a vásárlókat.

Mindenesetre egy kedvező változás a termékéletciklus szempontjából, hogy egyre többen próbálják először megjavíttatni meghibásodott készülékeiket, és nem egyből lecserélni. Üzleteinkben több ezer berendelhető pótalkatrésszel és kellékkel tudjuk biztosítani a vásárlók számára a lehetőséget, hogy műszaki cikkeik tovább legyenek használhatóak. És épp a termékéletciklus növelése érdekében szorgalmazzuk az olyan szolgáltatások bevezetését és kiterjesztését is, mint a trade-in, amellyel új életet adhatunk egy más körülmények között hulladékként végző terméknek.

Fotók: Végh László