Szokott repülni? Vége a nagyobb lábtérnek a vészkijáratoknál

A Recaro új megoldásának lényege, hogy az X-Tend ülés ülőlapjának elülső része automatikusan lehajlik, amikor az azon helyet foglaló utas feláll. Leülésnél az ülőlap elejét manuálisan kell felhajtania az utasnak, amely vízszintes pozícióban rögzül, amíg a testsúlya ránehezedik.

A szárny feletti vészkijárati sorok sortávolsága ezzel annyival csökkenthető, hogy a fedélzet utolsó sorába még 2-2 ülés helyezhető el, amellyel az Airbus A320-asok maximális befogadóképessége 194-re bővíthető.

Az ülést még az érintett hatóságoknak jóvá kell hagyniuk, de a német ülésgyártó már megkezdte az egyeztetéseket ügyfeleivel.

A Wizz Air és az Easyjet is 186, míg például a Lufthansa 180 férőhellyel üzemelteti A320neo repülőgépeit.

