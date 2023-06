Ez is az új magyarországi gigagyárak hatása

Nagyobb fizetéssel és jobb munkakörülményekkel csábítják a tűzoltókat az épülő nagy gyárak, a hivatásos állományból pedig egyre többen távoznak emiatt.

A Hivatásos Tűzoltók Szakszervezete szerint a legtöbb tűzoltó Budapestről hiányzik, de gond lehet nemsokára Debrecenben is - hangzott el az RTL szerda esti híradójában. Salamon Lajos szerint a környékre települő gyárak egyszerűen elszipkázzák az embereket, mert nem 240-260 ezres fizetést ígérnek.

A műsorban emlékeztettek arra, hogy Debrecen mellett most épül fel a BMW-gyár, valamint a CATL gyára és mindkettőnek lesz önálló tűzoltósága. A szakszervezeti vezető szerint az autógyárban több mint 400 ezer forintos nettó kezdőfizetést kínálnak. Több tíz ember be is adta már a jelentkezését a BMW-hez. Helyi tűzoltók szerint néhányan az autógyárban már el is kezdték a munkát, januárra pedig akár 40 tűzoltó is dolgozhat majd ott. Csak Hajdú-Biharban legalább 15 tűzoltó szerelt le az elmúlt egy évben a hivatásos állományból, a legtöbben Debrecenből.

A csatorna megkeresésére a Katasztrófavédelem elismerte, hogy a környező beruházásoknak van elszívó hatásuk, de a távozó tűzoltók pótlásáról gondoskodnak, ha pedig kell, vármegyén belüli átszervezéssel. Azt is leszögezték: a vonulós állományuk feltöltöttsége 90%. Minden településen biztosítják a védelmet és mindenhol az előírt időben indul el a tűzoltó-egység.

