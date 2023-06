A tátrai tigris tényleg kifulladt: évekig nem jön ki a gödörből Szlovákia

Szlovákia gazdasága a korábban vártnál lassabb ütemben fog növekedni 2024-ben, miután az idei évben nem volt túl jó a teljesítmény - derül ki az ország pénzügyminisztériumának frissített előrejelzéséből.

Kijöttek a friss előrejelzések, nem túl jó az összkép

A szlovák pénzügyminisztérium a közelmúltban felülvizsgálta gazdasági előrejelzését, és 2024-re a korábban vártnál lassabb növekedést prognosztizál az ország gazdaságának - írja a Reuters. A szlovák gazdaság az előző években is alacsony növekedést mutatott.

A csütörtökön közzétett frissített előrejelzésben a minisztérium bemutatott egy táblázatot, amelyben összehasonlította az új előrejelzéseit a februárban készültekkel. Az adatok szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2023-ban 1,2 százalékkal nő majd, szemben a korábbi 1,3 százalékos előrejelzéssel.

2024-ben a GDP várhatóan 1,3%-kal nő, ami jelentősen elmarad a korábbi 1,8%-os becsléstől.

2025-re azonban a GDP növekedési üteme az előrejelzések szerint 3,1%-ra pattan vissza, ami valamivel magasabb a korábbi 2,7%-os előrejelzésnél.

A minisztérium más kulcsfontosságú gazdasági mutatókról, például az inflációról és a munkanélküliségi rátáról is tájékoztatott. Az átlagos fogyasztói árindex, amely a belföldi normál inflációt méri, 2023-ban várhatóan 10,6% lesz, ami magasabb a korábbi 9,8%-os becslésnél. Ezt követően 2024-ben 4,8%-ra csökken, ami alacsonyabb az eredeti 5,3%-os előrejelzésnél, majd 2025-ben tovább csökken 3%-ra.

A munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint a korábbi becslésekhez képest enyhén emelkedik: 2023-ban 6,1%-ra; 2024-ben 5,7%-ra.

Végül a reálbérek - reálértéken számított éves átlagbérként számolva - várhatóan -0,6%-kal csökkennek idén, majd az azt követő években körülbelül két százalékkal nőnek: konkrétan a becsült növekedési ütem körülbelül +2,2% és +2,7% lesz a 2024-ben és 2025-ben.

Eddig sem alakult túl jól a kép

Szlovákia a korona- és az energiaválságot a régió országához képest sokkal jobban megszenvedte, de már azt megelőzően is alacsonyabb volt a növekedés a régiós átlagnál. A szlovák statisztikai hivatal Eurostat számára küldött adatai szerint Szlovákia relatív fejlettsége csökkent az előző években, de az adatközlés módszertana - Szlovákiában is széles körben ismert módon - minden bizonnyal hibás.

Horváth Mihály, Szlovákia pénzügyminisztere a Portfolio-nak júniusban adott interjújában elmondta, hogy noha a hivatalos számokból látszó relatív leszakadás biztosan nem történt meg valójában, az egyértelműen igaz, hogy az ország felzárkózása az EU-s átlaghoz nagyon lelassult.

A lassulást a korábban közgazdászként dolgozó Horváth azzal magyarázta, hogy a szlovák gazdaság organikusan nem tudott átállni egy magasabb fejlettségre szintre, megragadt az "összeszerelő üzemekre" alapozott gazdasági modell mellett, ezzel viszont nem lehet nagy termelékenység-növekedést elérni. Ezt súlyosbították a demográfiai tényezők is, Szlovákia népessége ugyanis öregszik, a fiatalok tömegesen költöznek külföldre. Emellett nagy probléma, hogy a mindenkori szlovák kormány évek óta nem képes felhasználni a neki járó EU-s forrásokat a kormányzat apparátus kapacitásai miatt.

Szerinte a probléma ismert a szlovák közgazdászok körében, és megoldásra is számtalan javaslat született már, de a megvalósítással mindig problémák voltak, a politikai elit a szakpolitikai reformok helyett rövid távú intézkedésekről döntött, ezzel pedig az államháztartási hiány is felborult - vagyis a konszolidációnak egy egyébként is nehezebb környezetben kell megtörténnie.

Szlovákiában az elmúlt éveket politikai káosz jellemezte, a többpárti kormány többszöri átalakítás után idén tavasszal megbukott. Ekkor vette át a kormányzást a jegybank alelnöki tisztségét betöltő Ódor Lajos, az ő pénzügyminisztere lett a jegybank főközgazdásza, Horváth Mihály. A szakértői kormány ügyvivői státuszban, parlamenti bizalom hiányában vezeti az országot a szeptemberi választás után felálló új kormány hivatalba lépésig. A jelenlegi kormány mozgástere korlátozott, Horváth szerint elsősorban törvénytervezetekkel, elemzésekkel, valamint az egyensúly helyreállítását célzó költségvetéssel tudnak hozzájárulni egy egészségesebb makrogazdasági pálya eléréséhez.

