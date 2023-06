Megjelent: így lesz vége az árstopnak

A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdette ki a kormány az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos döntéseit. Ezzel hivatalosan is eldőlt: a piaci folyamatokba ilyen módon történt drasztikus beavatkozás összességében 1,5 évet volt érvényben.

Viszlát, árstop!

A Kormány 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelete az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről címet viselő rendelet először is kimondja, hogy az élelmiszerár-stop hatálya július 31-ig szól. Ez összefügg a már ismert kormányzati bejelentésekkel, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis egy héttel ezelőtt a Kormányinfón jelentette be, hogy megszűnik az élelmiszerár-stop. A kormány ezt első alkalommal 2022 január 14-én hirdette ki, és akkor 2022. február elsejétől vezette be, első körben 2 hónapra. Azóta több körben hosszabbította meg a hatályát, és így összesen 1,5 éves időtartamon át élt ez a fajta durva beavatkozás a piaci árakba, melynek árleszorító hatásának sikerességéről megoszlanak a közgazdász-vélemények.

De van másik!

A kormány múlt héten nem csak arról döntött, hogy megszünteti az élelmiszerár-stopot. Egy új döntésével ugyanis az árstop hatálya alá tartozó termékeket beemelte a másik, június elejétől érvényben lévő inflációellenes lépésének hatálya alá, a kötelező akciók rendszerébe. Vagyis a kormány nem mond le az aktív piacbefolyásolásról, csak másik fegyvert élesít és fejleszt tovább.

Ennek megfelelően a csütörtök este kihirdetett rendelet több ponton is módosítja a májusban kihirdetett, kötelező akcióról szóló részletszabályokat.

A rendelet lényeges eleme a következő:

"(2a) A 2. mellékletben megjelölt termékfajták (ezek az eddigi árstopos termékek - a szerk.) közül a kereskedő 2023. augusztus 1. napja és 2023. szeptember 30. napja között a (2) bekezdés szerinti akciós ár alkalmazásán felül – az akciós időszakban, annak végétől ismétlődő jelleggel – választása szerint további, legalább két termékfajta termékei vonatkozásában a beszerzési árhoz képest legalább tizenöt százalékkal alacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árat alkalmaz."

A "8/2-es szabály" azt jelenti, hogy ezek a termékek sem lesznek állandóan akciózva, de az eddigi 20 akciós termékhez képest sűrűbben rotálódnak az akciókba.

Nem mellékes változás, hogy a kötelező akciókban érintett üzletekben az ártopos termékfajták ára átmenetileg nem lehet magasabb mint a beszerzési ár, majd amikor kivezetik az intézkedést augusztusban. Vagyis a termék ára nem a piaci szintre emelkedik ezután sem, hanem kötelező dömpingárazást kapnak.

Fontos pontja a szabályozásnak, hogy a kötelező akcióval érintett termékek köré bekerülnek az eddigi árstopos élelmiszerek, és ennek érdekében a meglévő melléklet kiegészül ezzel a listával:

Mint ismert, alapvetően 20 termékkategóriát sorolt fel az eredeti kötelező akciózásról szóló rendelet.

Mindezen termékek nem összekeverendőek azokkal, amelyek a másik kormányzati inflációellenes intézkedés hatálya alá tartoznak, az online árfigyelés rendszerébe:

