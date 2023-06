Újra felröppent a pletyka: az évtized dobására készülhet az Aldi

Az Aldi még 1961-ben vált szét kér vállalatra, ugyanis a tulajdonosok nem tudtak megegyezni abban, hogy áruljanak-e cigarettát az üzletekben vagy sem. Az egyik cég az Aldi Nord, a másik az Aldi Süd.

A magyar Aldi utóbbinak a leányvállalata.

Az Aldi alapítói, Theo és Karl Albrecht 2010-ben, illetve 2014-ben haltak meg.

Tervek már korábban is voltak arra, hogy létrehoznának egy holdingot, sőt a német hatóságok is áldásukat adták erre, de mielőtt az ügylet létrejöhetne még számos adózási és jogi kérdést kellene tisztázni.

Mindenesetre ha ez megtörténne, akkor lenne egy évi 115 milliárd eurós forgalmat bonyolító, 4 kontinensen 11 600 üzletet (5100 az Aldi Nord és 6500 az Aldi Süd részéről) működtető óriásvállalat.

Az Aldi Nord és az Aldi Süd már most is szoros kapcsolatban áll egymással beszerzési és termékfejlesztési szempontból, olyannyira, hogy a diszkontok a közelmúltban egy sor közös árkezdeményezést jelentettek be a növekvő infláció közepette.

A két vég egyelőre nem kommentálta a pletykákat.

Címlapkép: Getty Images