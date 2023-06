Meglátod ezt az ábrát, és azonnal megérted, miért nyerte meg Erdogan a választást

Ha a török gazdaságról van szó manapság, mindenkinek a magas infláció és a folyamatosan új mélypontra gyengülő líra jut eszébe. Mindezek fényében meglepő lehet, hogy a regnáló elnök, Recep Tayyip Erdoğan hogyan volt képes a várakozásokra rácáfolva sima győzelmet aratni az elnökválasztáson. Pedig a török gazdaságban nem kizárólag a magas infláció és a gyenge deviza a sztori most, hanem az európait nagyon messze lepipáló növekedés is. A törökök a koronavírus-járvány és az energiaválság idején mintegy harmadával növelték a gazdaságukat, és ez az átlagemberek életére is hatással volt.

Nem is olyan érthetetlen győzelem?

Törökország kifejezetten sokat szerepel a gazdasági sajtóban még idehaza is, ami nem véletlen: az országot európai felfogásban elviselhetetlenül magas infláció sújtja, a török líra mélypontokat döntöget. Ezeket olvasva érthető, ha sokan meglepődtek a törökországi elnökválasztások eredményén, ahol a magas inflációhoz és a rekordgyenge lírához tevékenyen is hozzájáruló Recep Tayyip Erdoğan elnök a várakozásokra rácáfolva viszonylag simán megnyerte az elnökválasztást.

A Törökországra specializálódott politológusok, a helyi tudósítók több racionális magyarázatot is találtak rá, hogy a gazdasági nehézségek ellenére miért nem zavarták el az elnököt és kormányát (az okok között említhető például Erdoğan nacionalista kampánya, az ellenzék kapcsolata a kurdokkal, a török kabinet külpolitikai sikerei, fejlett demokráciákban határesetnek minősülő kampányeszközök – és még sorolhatnánk). A nehezen megragadható érzelmi okokon túl viszont a közgazdász is találhat magyarázatot arra, hogy a kívülről apokaliptikusnak tűnő gazdasági körülmények ellenére miért nem volt a török választók többsége döntő mértékben elégedetlen Erdoğan gazdaságpolitikai kormányzásával.

A török gazdaság ugyanis valósággal rakétázott az előző néhány évben.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az Európai Unió és Törökország 2019 negyedik negyedévéhez képest mekkora mértékben tudott növekedni. Azért ezt az időszakot választottuk bázisul, mert ez volt az utolsó negyedév a koronaválság beköszönte előtt. Vagyis az azóta eltelt időszakban elért növekedés azt mutatja meg, hogy az egyes gazdaságok hogyan teljesítettek a két komoly krízis, a koronaválság és az energiaválság alatt. Amint az látszik, a különbség döbbenetes Törökország javára. Az ábrára az EU-s átlag mellé rátettük a tagállamok közül a leggyorsabb növekedést mutató Lengyelországot is, de még ez az ország is jóval lassabban nőtt, mint Törökország. (Technikailag Írország mutatta a legnagyobb növekedést, de az ír GDP az odatelepült, de tevékenységét nem ott végző globális technológiai vállalatok eredménye miatt nem vehető komolyan. Az EU tagállamokra vonatkozó kilábalási rangsorunk itt olvasható.)

Míg az Európai Unió gazdasága szerény 3,3%-os reál GDP-növekedést ért el 2019 negyedik negyedévéhez képest, addig Törökország 32,5%-kal nőtt ugyanezen időszak alatt. Kétszer olyan gyorsan, mint a leggyorsabb növekedést produkáló Lengyelország (15,9%). Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy az EU 3,3%-os növekedése egy olyan 3 éves időszakban, amikor egyszerre üt be egy világjárvány és egy globális energiaválság, valójában kifejezetten jó teljesítménynek nevezhető, a török növekedési mutató viszont egész egyszerűen döbbenetes mértékű.

Amint az látszik a fenti ábrán, a török gazdaságot a 2021-es teljesítmény húzta fel leginkább, 2021 második negyedévében az éves növekedés 21,7% volt, miután a koronaválság mélypontján, 2020 második negyedévében 10,3% volt a visszaesés. Törökország 2020-ban az európai gazdaságokkal ellentétben elkerülte a recessziót, 1,9% volt a növekedés, 2021 átlagában pedig 11,4%-kal tudtak növekedni. Tavaly már kisebb volt a lendület, de így is impresszív, 5,6%-os GDP-bővülést mutattak ki.

Az ilyen jelentős mértékű növekedést akkor is érzékelhető a gazdaságban, ha egyébként a gazdasági folyamatok összessége meglehetősen zilált képet mutat.

A beruházások, állami fejlesztések nagy lendülettel folynak Törökországban (ennek sikerességét illetően volt csúnya folt a tragikus földrengés), a fejlődés egyértelműen látszik, különösen a nagyvárosokban. Kevésbé egyértelmű a gyors növekedés jövedelmi hatása. Az óriási cikkcakkok, sokkszerű inflációs nyomás miatt a reálkereseteket nem mindig és nem minden területen növekedtek, de a momentum itt is kedvező volt: idén óriási minimálbér-emelést hajtott végre a kormány, illetve néhány éve a munkanélküliség emelkedő trendje is megszakadt, és bár még mindig magas, sokan érezhették úgy, hogy az előző években jobban élnek, mint az azt megelőző időszakban (a csökkenő reáljövedelem is jobb, mint a semmilyen jövedelem).

Azt persze nem lehet kijelenteni, hogy a gazdaság ilyen mértékű növekedése volt a döntő tényező Erdoğan győzelmében, de azt az érvelést a fentiek fényében nyugodtan elfelejthetjük, hogy a gazdasági fejlemények teljes egészében az elnök ellen dolgoztak. A magas infláció és a líra rohamos leértékelődése elkerülhetetlenül erodálta a török vezető népszerűségét, miközben erősen sejthető, hogy a magas növekedés valamelyest korlátozta ezt a népszerűségvesztést.

Miért nőtt ilyen jelentősen a török gazdaság?

A bravúros növekedésnek alapvetően több összetevője volt, amelyek közül az egyik legfontosabb a török gazdaságpolitika iránya. A populista politikusok hajlamosak a különféle gazdasági mutatók közül a GDP-növekedést előnyben részesíteni akkor is, ha ez a többi egyensúlyi mutató rovására megy, és ez Erdoğanra hatványozottan igaz.

Az erdoğani Törökország csúcsra járatta a magas nyomású gazdaság modelljét,

amelynek a lényege a keresleti oldalról történő extrém gazdaságpolitikai támogatás, akár még akkor is, ha épp anticiklikus fellépésekre lenne szükség. Erre a modellre mi is emlékezhetünk, a 2020-as évek előtt ugyanis a magyar kormány is ezt az utat követte, de a magyar magas nyomású példa össze sem mérhető a török esettel. Ennek a gazdaságpolitikai gyakorlatnak egyébként – nyilvánvaló ellentmondásai és veszélyei ellenére – kellő megalapozottsága van, de jellemzően olyan helyzetekben érvelnek mellette a közgazdászok, amikor a kibocsátási rés nagy, és a laza gazdaságpolitika ezáltal nem vezet magas inflációhoz (tipikusan ilyen volt például a 2008-as és 2012-es válságok évei utáni Európa).

Amellett viszont semmilyen komolyan vehető érv nem szólt, hogy Törökország masszív fiskális és monetáris élénkítést hajtson végre, amikor az infláció 80% felett van (egyes független közgazdászok szerint az áremelkedés mértéke a 100%-ot is elérte – nem mintha a 80% ne lett volna elég a szigorításhoz). Volt olyan időszak, amikor a reálkamat -75% alatt volt. Effektív volt a lazítás, 2020-ban a hitelkihelyezések valósággal felrobbantak.

Nemcsak a monetáris, a fiskális politikai is hozzájárult a növekedéshez. A török kormány állami megrendeléseken, leginkább az ingatlanszektorba és az infrastruktúrába irányuló beruházásokon keresztül pörgette a gazdaságot, hogy tudatosan fenntartsa a magas növekedést. Ugyanezt a célt szolgálta például a minimálbérek 55%-os emelése is, ami elkerülhetetlenül átgyűrűzött a versenyszféra béreibe.

A fentiek mellett persze egyéb fontos tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy Törökország az előző években jóval az EU-átlag, de még a gyorsan felzárkózó EU-s országok fölött tudott növekedni. Az egyik ilyen tényező a relatív fejlettségi szintje. Törökország vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP-je messze elmarad az EU-s átlagtól (lásd fent), a közgazdasági törvényszerűség szerint pedig ilyen helyzetben az alacsonyabban fejlett gazdaságnak magasabb növekedést kell produkálnia, mint a vele kereskedelmi kapcsolatban álló fejlett országnak. Ugyanezen okból produkál jelentős növekedést Kína és India, valamint ezért tudott kimagaslóan emelkedni korábban például Dél-Korea is, miután bekapcsolódtak a világgazdasági körforgásba (és részben ez magyarázza a kelet-közép-európai országok EU-átlagot meghaladó növekedését is). Ebben semmilyen csoda vagy meglepő dolog nincs, az viszont mindenképp figyelemre méltó, hogy Törökország a felzárkózó gazdaságokhoz képest is szép teljesítményt nyújtott.

Emellett fontos szempont a demográfiai osztalék is. A török társadalom fiatal, a népesség jelentős ütemben bővül évről-évre (fenti ábra). A tartós népességnövekedés már önmagában is trendszerű GDP-növekedéssel jár (egészséges körülmények között), a fiatalok pedig hajlamosak jövedelmük nagyobb részét elfogyasztani, ami serkenti a gazdaságot.

A gyengülő líra és a magas infláció öngerjesztőleg hatott a növekedésre, hiszen ilyen környezetben a lakosság hazai devizában fennálló jövedelmének nagy részét elfogyasztja, a fogyasztási cikkek ugyanis értékállóbbak, mint a pénzügyi megtakarítások. Továbbá a török közgazdászok olyan tényezőket is megemlítenek a koronaválság éveiben mért nagy növekedés mögött, mint a kínai ellátási láncok zavara, érvelésük szerint ugyanis Törökország volt az egyik helyettesítője a kínai exportnak sok ország számára. Az ilyen tényezők hatását a növekedésre persze lehetetlen pontosan felmérni.

Nagy ára volt a száguldásnak

A következményeket ismerjük. A török infláció a hivatalos adatok szerint 85,5%-on tetőzött 2022 októberében, és bár azóta 40% alá esett, még mindig messze az elfogadható szint fölött jár. Értelemszerűen ilyen magas szinten az árstabilitás elérése belátható időn belül már nagyon nehéz lesz, a törökök mindennapjaivá vált a gyors átárazódás (az éves infláció esése mellett a havi bázisú infláció továbbra is nagyon magas).

A laza monetáris politika folyamatosan új mélypontra gyengülő lírát eredményezett. A jegybank a választások után elkezdte a normalizációt, de az első, 6,5%-pontos emelést a piac annyira nem elégséges lépésnek gondolta, hogy rögtön utána új mélypontra zuhant a líra. Igaz, a deviza eséséhez kellett az is, hogy a devizatartalékok elolvadjanak, a jegybank ugyanis az előző évek árfolyamesését intervenciókkal próbálta megakadályozni, sikertelenül. A nettó értelemben negatív devizatartalékról szóló közlemény is hozzájárult a líra eséséhez.

A normalizáció megkezdése viszont annak a jele, hogy már a török vezetés sem tolerálja tovább az infláció elszállását és a líra gyengülését.

Érthető. Az infláció elleni küzdelem a választás előtt a munkanélküliség növekedésével, vállalatok csődjével járt volna együtt, ami minden bizonnyal sokkal inkább rontotta volna Erdoğan újraválasztási esélyeit, mint a magas növekedéssel együtt jelentkező infláció és a gyenge líra. A választások megnyerése után viszont már nem sok választása maradt a török vezetésnek, a magas szinten ragadó inflációnak ugyanis előbb-utóbb következménye lesz a reálgazdaságra nézve is, és már olyan nem kívánt jelenségek is felütötték a fejüket a gazdaságban, mint a dollárra történő átállás a fizetésekben és a tőke devizába történő menekítése. Persze az infláció elleni harc most sokkal fájdalmasabb lesz, mint 2019-ben lett volna (vagyis az azóta elért szép növekedés egy részét minden bizonnyal elveszítik majd a törökök), de most egy pár évig nem lesznek választások az országban.

Címlapkép: Chris McGrath/Getty Images