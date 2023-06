Nagy változások jönnek holnap a MÁV-nál

Július 1-jétől a MÁV-START és a GYSEV járatain megszűnnek az IC-pótjegyek és a gyorsvonati pótjegyek, a helyükbe új, egységes árazású helyjegyek lépnek a vasúti távolsági közlekedésben. További változás, hogy holnaptól már az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz. Az okosjegyek árazása is igazodik az új díjszabási rendszerhez. A szombattól érvényes módosítások összességében azt eredményezik, hogy az új vármegye- és országbérletek a korábbiaknál is több utasnak kínálnak olcsó és egyszerű megoldást a mindennapi ingázáshoz - írja közleményében a MÁV-csoport.

Július elsejétől több díjszabási változással egyidejűleg egyszerűbbé válik az IC-pót- és helyjegyek eddigi összetett rendszere, és az utasok az InterCity-vonatokon, illetve a nem IC-minőségű, de helyjegyköteles vonatokon élhetnek a májusban bevezetett országbérlet kínálta árelőnnyel.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elrendelése alapján a július elsejétől életbe lépő új díjszabási rend szerint

az eddigi IC-pótjegyek megszűnnek, a funkciójukat pedig egységes árazású helyjegyek veszik át,

amelyek megváltásával az országbérlettel rendelkezők is utazhatnak az IC-vonatokon.

Az IC-helyjegy elővételben – azaz a vonatindulás napját megelőző napig megváltva – egységesen 650 Ft,

az utazás napján megváltva pedig 990 Ft lesz. A prémium (1+) osztályra szóló helyjegyek ára is változik, egységesen 1990 Ft-ot kell értük fizetni.

Július elsejét követően a nem IC-minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken egységesen 300 forintra módosul a helyjegy ára.

Holnaptól az országbérlettel rendelkezők – a megfelelő helyjegy megváltásával – utazhatnak az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán. A vármegyebérlet viszont továbbra sem lesz érvényes a helyjegyköteles vonatokon, illetve szakaszokon, az első és prémium (1+) osztályon pedig a két új díjtermék egyike – tehát sem a vármegye-, sem az országbérlet – nem lesz felhasználható az utazáshoz, még a kiegészítő jegyek megvásárlása esetén sem.

Szinténmódosul a kilométeralapú menetjegyek díjszabása.

Július 1-jétől 10 kilométer távolságig 400 Ft, 10,1-15 km között 450 Ft, 15,1-20 km között 500 Ft, 20,1-25 km között 550 Ft, 25,1-30 km között 600 Ft lesz a teljesárú, egy útra szóló menetjegyek ára a helyközi közlekedésben a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt. A Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasútvillamosokra érvényes jegyek és bérletek árát nem érinti a tarifaátalakítás.

A kedvezményt tartalmazó menetjegyek ára a fentiekkel arányosan módosul, a bérletek és a 30 kilométernél nagyobb távolságra szóló menetjegyek jelenlegi ára viszont továbbra is megmarad.

Harminc regionális vasútvonalon a vonatokat 25 százalékos kedvezménnyel lehet igénybe venni 2013-2014 óta, a kilométeralapú díjszabás változásával egyidejűleg a regionális teljesárú, valamint kedvezményes tarifák ára is változnak.

Ugyancsak július első napjától jelentősen átalakulnak az Okosjegyek is. A 2021-ben bevezetett, jelentős kedvezményt nyújtó, kizárólag a MÁV appban és az új Elvirában kapható jegytípus idén március óta minden belföldi InterCity vonatra kapható. A legfontosabb változás, hogy az Okosjegy július 1-jétől csak elővételben lesz megváltható, az utazás napján már nem. Továbbra is elérhető marad Okosjeggyel minden olyan település, amely eddig is elérhető volt. Változik az Okosjegy visszaválthatósága is: az Okosjegy az érvényesség kezdete előtt legkésőbb 12 órával váltható vissza.

A helyjegyárak változása miatt az Okosjegyek ára is változik, a korábbi kettő helyett pedig csak egy díjszint lesz. Az árak különböző mértékben változnak, de többségében nem emelkednek a korábbi magasabb díjszint fölé, sőt esetenként alacsonyabbak, mint a korábbi alacsonyabb díjszintű ár. Továbbra is érdemes előre gondolkozva Okosjegyet váltani:

a pénztárban váltott teljesárú jegy és helyjegy árához képest Okosjeggyel akár40 százalékkal olcsóbbanlehet utazni.

Szombattól változik az automatákból és a digitális felületeken, azaz interneten az ELVIRÁ-ból vagy a MÁV mobilalkalmazással vásárolt MÁV-START és GYSEV menetjegyekre járó kedvezmények mértéke. Az automatás vásárlások esetében megszűnik az eddigi 5 százalékos kedvezmény, a digitális felületeken (ELVIRA, MÁV app) keresztül váltott jegyek esetében pedig 5 százalék lesz ezentúl.

A zalaegerszegi ingázókat érintő fontos újdonság, hogy július 1-jétől a vármegye- és országbérleteket Zalaegerszegen már a Volánbusz által üzemeltetett városi buszjáratokon is elfogadják. Ezzel a zalai megyeszékhely lesz az első település hazánkban, ahol megvalósul a teljes tarifaközösség. Az új bérlet helyi közlekedésben történő használatakor – az eddigiekhez hasonlóan – csak be kell mutatni az ország- vagy a Zala vármegyei bérletet a buszokon, és mellé azt a személyazonosításra alkalmas igazolványt is, amelynek számát megadták a bérletváltáskor.

Az M3-as metró felújításának befejezésével, július 1-jétől a Budapest bérletekkel már nem lehet a Nyugati pályaudvar és Ferihegy között a helyjegyes vonatokon vagy kocsikban utazni, és ezen a viszonylaton belül a korábbi felármentesség is megszűnik. A Nyugati pályaudvar és Ferihegy között közlekedő eddigi feláras vonatok InterCity-minőségű vonatrészei, kocsijai a helyjegy megváltásával vehetők igénybe július 1-jétől, szombattól.

