Orbán Viktor: elfogyott Brüsszel pénze, eltörölnék a magyar rezsicsökkentést

Ma reggel fogjuk azt a kérdést feltenni, hogy hová lett a pénz. Tegnap és ma éjszaka migrációs háború zajlott a teremben, "vannak, akik még mindig kötözésen vannak" - kezdi Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemeli, hogy mindenki a mai költségvetési vitára készül, hiszen két-két és fél éve az uniós költségvetés elfogadásakor megállapodtak abban, hogy nem fogják azt menet közben módosítani. Ehhez képest most az Európai Bizottság azt mondta, hogy elfogyott a pénz, így "most mindenki feni a kést".

A kormányfő elmondása szerint az Európai Bizottság további 50 milliárd eurót adna Ukrajnának, emellett a helyreállítási alap kamatai megnőttek, ami további 18-19 milliárd euróba kerül, miközben ebből a forrásból Magyarország és Lengyelország egy fillért sem kapott eddig. Van egy nagyobb összeg, amit a menekültek Európába telepítésére kér a Bizottság, és néhány milliárd euróból megemelnék a saját fizetésüket is.

Mindeközben tőlünk azt várják, hogy töröljük el a rezsicsökkentést

- teszi hozzá.

A rezsicsökkentés eltörlésének uniós követelése régi toposza a kormányzati kommunikációnak, ám ez valójában erősen elegyszerűsítő. A hivatkozott Európai Szemeszter tavaszi csomagjában ugyanis nem szerepel olyan, hogy kifejezetten a magyar rezsicsökkentést el kellene törölni. A Bizottság azt az általános ajánlást tette minden tagállamra vonatkozóan, hogy az összes EU-tagállamnak érdemes lenne 2023 végére mérsékelni a támogatási aktivitást (az árak csökkenésére tekintettel is), illetve a támogatási rendszerben erősíteni kellene a rászorultsági elvet, célzott támogatásokra lenne szükség, amelyek az energiatakarékosságra is ösztönöznek.Ez az ajánlás tehát nem magyar specifikus, gyakorlatilag az összes ország kapott ilyet, és ez sem a támogatás eltörlésére irányul, hanem az átalakítására:"All Member States should wind down the energy support measures in force by the end of 2023. Should renewed energy price increases necessitate support measures, these should be targeted at protecting vulnerable households and firms, fiscally affordable, and preserve incentives for energy savings." (Q&A on the 2023 European Semester Spring Package (europa.eu))