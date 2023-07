Váratlanul mindenkit bekorlátozott Elon Musk a Twitteren

Elon Musk, a Twitter-vezérigazgatója a szombat esti órákban jelentette be, hogy az ellenőrzött (vagyis fizetős) felhasználók napi 6000 tweet, a nem ellenőrzött felhasználók napi 600 tweet, míg az új account-ok alig napi 300 tweet megtekintésére jogosultak.

A vezérigazgató elmondása szerint az intézkedés csak átmeneti, és az extrém mértékű adatgyűjtést és rendszermanipulációt igyekeznek megakadályozni.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, weve applied the following temporary limits:- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day- Unverified accounts to 600 posts/day- New unverified accounts to 300/day {:url}