Debrecen most valóban teljesen megtelt

Néhány napra teltházas volt Debrecen. Ez volt az egyik látványos pozitív hozadéka annak, hogy sorozatban harmadszor rendezhetett a magyar város utánpótlás kosárlabda-világbajnokságot, ezúttal a férfi U19-es tornát. A csapatok, a stábtagok, a külföldi szurkolók, a hazai kosárlabda-rajongók látványosan megmozdultak június 24. és július 2. között, és nem csak ők: a hazai szervezők, valamint a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) is kitett magáért. Jelen volt ugyanis több napon át Dirk Nowitzki NBA-csillag, és az esemény komolyságát csak fokozta, hogy a döntő előtti órákban sajtótájékoztatót is tartott a kosaras sztár, mint a FIBA igazgatóságának a tagja.

A világ 16 legjobb fiatal kosárlabdacsapata csapott össze bő egy héten át Debrecenben két helyszínen. A játékosok számára a legkomolyabb megmérettetés ez a kétévente megrendezésre kerülő torna, a megyeszékhely számára pedig igazi ünnep, még akkor is így érezhetnek a helyiek, ha a magyar válogatott ezúttal a biztató nyitás után végül nem szerepelt jól az eseményen. Az U19-es világverseny kosárvilágban betöltött jelentőségét jól mutatja, hogy 2 évvel ezelőtt a Lettországban megrendezett versenyen a nyertes Egyesült Államok csapatában játszott Chet Holmgrent (akit akkor MVP-nek is választottak) a VB után egy évvel a 2. helyen draftoltak az NBA-be. Könnyen lehet tehát, hogy olyan fiatal tehetségek játszottak a Főnix Arénában és az Oláh Gábor Csarnokban, akik még a legnagyobb ligákban is sztárok lesznek néhány év múlva.

A 16 fiatal csapat által kiváltott érdeklődés olyan mértékű volt, hogy június végére valósággal megtelt Debrecen, a jó értelemben véve.

Az országos léptékben is hatalmas beruházások (BMW-, CATL-gyár) alapvetően éreztetik hatásukat a térség ingatlanpiacán (szabadon kivehető szálláshelyek száma gyorsan fogy), de ez az U19-es világverseny olyan mértékben foglalta le a város szálláshelyét, hogy június végére gyakorlatilag elfogytak a szabad helyek, szobák, legyenek azok bármilyen típusúak. Sok szurkoló arról számolt be például nekünk, hogy nem is találtak szabad szállást a második legnépesebb magyar városban ezekre a napokra, hanem a környező városokban éjszakáztak.

A teltházat nemcsak a szálláshelyek kihasználtságán lehetett tetten érni, hanem a városban járva is, a csapatoknak és segítőiknek köszönhetően valóságos nemzetközi pezsgés valósult meg nap közben, kosarasok és kosárlabda-rajongók találtak egymásra a pályán kívül is. És a teltház egy harmadik dimenzióban is megtapasztalható volt: a vasárnap este játszott Franciaország-Spanyolország döntőn a csarnokban meggyőző tömeg volt jelen, a környező parkolók és utcák megteltek, sok helyen sorok alakultak ki a stadionban és azon kívül is.

Mindehhez persze arra is szükség volt, hogy

az eseményben érintett minden szereplő nagyon komolyan vette és tette a dolgát.

A csapatok rendkívül élvezetes és látványos meccseket játszottak (azt már csak érdekességképp jegyezzük meg, hogy az Egyesült Államok válogatottja nem jutott be a döntőbe), a helyi szervezők profin hozták ezt az eseményt is, a FIBA pedig emelte a tétet, nem is akárhogyan.

Fotó: FIBA

Eljött ugyanis Debrecenbe Dirk Nowitzki, az NBA egyik legnagyobb európai sztárja, ám ezúttal nem volt Dallas Mavericks-játékos és jelenlegi NBA-csapat tanácsadóként volt jelen, hanem a FIBA játékosbizottságának elnöke és mint ilyen a nemzetközi sportszövetség igazgatóságának tagja. És ha már eljött Magyarországra, sajtótájékoztatót is tartott a Főnix Arénában, Andreas Zagklis FIBA-főtitkárral közösen.

Fotó: FIBA

Az NBA-ben 21 szezont a Dallasnál lejátszó, egyszeres rájátszás-győztes világklasszis válaszai alapján nagyon szerény és megfontolt személyiség. Beszédét azzal indította, hogy megköszönte a szervezőknek a játékosok nevében a profi szervezést, szerinte az a legjobb visszajelzés egy házigazdának, ha visszatérnek hozzá a vendégek, mint most Debrecen esetében. Külön dicsérte és első osztályúnak nevezte a szervezést, az ellátást, a létesítményeket, összességében tehát a körülményeket.

Andreas Zagklis pedig külön kiemelte, hogy Debrecen volt az első város, amelyik sikerrel rendezett meg egymást követően három világeseményt is (2021-ben U19 női világbajnokság, 2022-ben U17 női világbajnokság), és a mostani felkészült rendezésért is hálás a szövetség. Hangoztatta a főtitkár azt is, hogy az utánpótlás bajnokságok adják a FIBA egyik pillérét, és továbbra is azt tervezi, hogy aktívan befektet a fiatalok jövőjébe, az ehhez hasonló világversenyekbe és külön öröm számukra, hogy ebben olyan partnerekre tudnak lelni, mint például Debrecen. Szerinte ez az U19-es világbajnokság is egy olyan verseny, amely új tehetségeket ad a nemzetközi kosárlabdasportnak és új játékosok kerülhetnek a top ligákba. Elmondása szerint a mostani esemény az online térben új nézettégi rekordokat hozott összességében. Később a főtitkár arról is beszélt, hogy ezek az utánpótlás események a belépő lehetőségek ahhoz, hogy egy ország, egy város felnőtt világeseményt rendezzen.

Dirk Nowitzki azt is leszögezte: kiemelten fontos a fiatal tehetségek támogatása, akár az ilyen rendezvényeken, de fontos az is, hogy tehetségesek, képzettek legyenek a kosárlabdapályán kívül is. Példaként említette, hogy érdemes arra is odafigyelni, hogy a játékosok megkapják a megfelelő pénzügyi-üzleti tudást is, és a játékosok felelőssége is, hogy folyamatosan fejlődjenek, a pályán kívül is. Nem csak playstation-játékokból áll a kinti világ - figyelmeztette az egykori NBA-játékos a fiatal generációt, akinél arra is rákérdeztek az újságírók, hogy hogyan képzelné el saját magát ebben az U19-es mezőnyben. Erre úgy felelt az azóta is Dallasban élő szupersztár, hogy nagy bajban lett volna a korábbi 19 éves éne, a játék ugyanis sokkal gyorsabb lett és mindenki valódi dobógép. Úgy vélekedett, hogy az ilyen tornák alkalmasak arra, hogy a játékosok megméressék magukat a nemzetközi porondon és elhelyezzék magukat másokhoz képest.

Bal oldalt Dirk Nowitzki, meellette Andreas Zagklis főtitkár, Fotó: Portfolio

Természetesen szóba került nemcsak FIBA-szerepe, hanem a Dallas csapatánál betöltött szerepe is Nowitzki esetében. Elmondása szerint a csapatnál egyfajta tanácsadó szerepkörben van jelenleg és ez most ideális számára, ugyanis nem tudja magát elképzelni edzőként. Másrészt az ideje nagy részét a családjával akarja tölteni és közös utazással.

A Portfolio azon kérdésére, hogy mit mondana a pályán az elmúlt napokban játszó tehetségeknek, milyen célt kövessenek, és fussanak-e az NBA-álmuk után, vagy tűzzenek ki reálisabb célokat, azt válaszolta: nincs egyetlen, jól bevált recept arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bekerülni az eligligába. Mindenkinek más út működhet, van aki középiskolából érkezik, mások egyetemről, van, aki a szülővárosából, van, aki más ligából - tette hozzá. Mindben a közös a kemény munka - értékelte.

Címlapkép forrása: Portfolio