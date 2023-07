Orbán Viktor: nem lesz Soroksáron vegyianyag-raktár!

Nem lesz Soroksáron vegyianyag-elosztóüzem, a Magyarországon tervezett akkumulátorgyárak pedig a legszigorúbb, némethez hasonló sztenderdek szerint fognak megépülni – jelentette ki Orbán Viktor ma a parlamentben.

Ma azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök; számos olyan kérdésre felelt, melyet melyet ellenzéki politikusok szegeznek neki.

Orbán Viktor többek közt arról beszélt, hogy nem fog Soroksáron semmilyen vegyianyag-elosztóközpont épülni, a Magyarországra tervezett akkumulátor-gyártóüzemek pedig a legszigorúbb, némethez hasonló biztonsági előírások mellett épülnek majd meg. Arra is kitért, hogy szerinte azért van szükség az akkumulátorgyárakra, mert másképpen lemarad hazánk a technológiai versenyben.

A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy az év végére egyszámjegyű lesz az infláció, augusztustól pedig a boltokra érvényes kötelező akcióztatás 10%-ról 15%-ra emelkedik majd.

A politikus arra a kérdésre is válaszolt, hogy miért adják el az állami üdülőket; azt mondta, hogy megváltozott az állami alkalmazottak üdültetésének koncepciója: szerinte most már fizetnek annyit a rendőröknek, katonáknak, hogy saját zsebből is el tudjanak menni nyaralni az általuk választott helyszínre, így nincs értelme fenntartani az üdülőket.

(Telex, 24.hu nyomán)

Címlapkép: MTI Fotó/Kovács Attila