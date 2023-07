Gáztűzhelyek betiltása: új irányt vett a vita

A világon egyre több országban kampányolnak a gáztűzhelyek betiltása mellett, az Egyesült Államokban és az Európai Unióban pedig már tervek is vannak erre. Most azonban egyre hevesebb az ellenállás a terv ellen.

A CLASP energiahatékonysággal foglalkozó nem kormányzati szervezet, az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) és a Holland Alkalmazott Tudományos Kutatási Szervezet (TNO) által nemrégiben végzett tanulmány szerint a gáztűzhelyek hozzájárulnak a beltéri levegőszennyezéshez, túllépik a levegőminőségi irányelveket, és növelik a gyermekkori asztma kockázatát. A tanulmány kiemeli, hogy a megfelelő szellőzés nélküli gázfőzés megemelkedett nitrogén-dioxid (NO2) és más szennyező anyagok, például szén-monoxid és ultrafinom részecskék szintjéhez vezet, amelyek súlyos egészségügyi hatásokat, különösen légzőszervi problémákat okozhatnak a gyermekeknél.

A jelentés becslései szerint az Európai Unióban az elmúlt évben több mint 700 000 gyermekkori asztmás esetet hoztak összefüggésbe az otthoni gázfőzéssel, ami az unióban a gyermekeknél előforduló összes asztmás eset mintegy 7%-át teszi ki.

A gáztűzhelyek széles körben elterjedtek az EU-ban, több mint 100 millió ember használja őket, különösen olyan országokban, mint Olaszország, Hollandia, Románia és Magyarország. Az egészségügyi szervezetek azonban aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Európa jelenlegi energiaválsága súlyosbíthatja a problémát, mivel az emberek a hőmegtakarítás és a pénzmegtakarítás érdekében kevesebbet szellőztetnek.

A valódi lépések azonban elmaradtak, noha az uniós törvényhozók a blokk épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) javasolt felülvizsgálatában külön fejezetet szentelnek a energiahatékonysági felújításnak.

A tárgyalt intézkedések között pedig szerepel a gáztűzhelyek, -kazánok betiltása is.

Hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is, ahol több állam is arról döntött, hogy az új gáztűzhelyek beépítését már nem engedélyezik a jövőben - derül ki a Financial Times cikkéből.

Az USA-ban ezért most a gázszolgáltatók lobbiznak a gáztűzhelyek használatának korlátozására irányuló javaslatok ellen, attól tartva, hogy ez a földgáz szélesebb körű kivonásának kezdete lehet. A nagy gázszolgáltatók és kereskedelmi csoportjaik, mint például a CenterPoint Energy és a CMS Energy, aktívan lobbiztak az olyan törvényjavaslatok ellen, mint a Save Our Gas Stoves Act, amely a gáztűzhelyekre vonatkozó új hatékonysági szabványok megakadályozását célozza.

Bár a Fehér Ház egyértelművé tette, hogy nem tervezi a gáztűzhelyek betiltását, a közműszolgáltatókat aggasztja a földgázt használó készülékek betiltásának lehetséges tendenciája az egyes államokban, városokban. Például New York lett az első állam, amely megtiltotta a földgázcsatlakozások kialakítását az új épületekben. A gáztűzhelyeket a beltéri levegőszennyezés és a tüzelőanyag elégetése által okozott, éghajlatváltozást okozó kibocsátások miatt vizsgálják.

Jelenleg több mint 47 millió amerikai háztartásban - az összes háztartás 38%-ában - főznek gázzal. A gáztűzhelyekkel kapcsolatos szennyezőanyagokkal és egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak azonban szigorúbb szabályozásra szólítottak fel. Kaliforniában a gáztűzhelyekből benzol, egy rákkeltő szennyezőanyag szivárgását mutatták ki, míg egy tanulmány a gáztűzhelyeket az asztma fokozott kockázatával hozta összefüggésbe.

A gázszolgáltatók azzal érvelnek, hogy a fogyasztók a földgázt részesítik előnyben, és aggodalmukat fejezték ki a fogyasztók számának növekedését és a földgáztüzelésű készülékek használatát befolyásoló lehetséges szabályozásokkal kapcsolatban.

A gáztűzhelyek szabályozása vitatott kérdéssé vált, a republikánusok a kormányzat fogyasztói döntésekbe való beavatkozásának jelképének tekintik. Így a jobboldal által ellenőrzött képviselőház olyan törvényjavaslatokat fogadott el, mint a Save Our Gas Stoves Act (Mentsük meg a gáztűzhelyeinket) és a Gas Stove Protection and Freedom Act (A gáztűzhelyek védelméről és szabadságáról szóló törvény), amelyek célja a gáztűzhelyek betiltásának megakadályozása.

Bár a gáztűzhelyekből származó bevételek csak kis százalékát teszik ki a gázszolgáltatók teljes bevételének, az iparág aggódik amiatt, hogy a szigorúbb szabályozás előfutára lehet az energiarendszer szélesebb körű villamosítási törekvéseinek.

Címlapkép: Getty Images.