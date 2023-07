Kiderült, kik öröklik Berlusconi mesés vagyonát

Marina és Pier Silvio korábban is vezető szerepet töltött be a vállalatcsoport különböző részeinél. Most kettejüknek együtt, egyenlően elosztva 53 százalékos részesedésük lesz a Fininvest családi holdingban.

Marina a Fininvest elnöke, Pier Silvio pedig az MFE-MediaForEurope tévétársaság vezetője. A Fininvest tulajdonában van többek között az AC Monza olasz A-ligás futballcsapat.

Berlusconi második házasságából született három gyermeke, Barbara, Eleonora és Luigi Berlusconi kevésbé vettek részt a családi vállalkozásban, mint a két idősebb.

A Forbes szerint

a Berlusconi család teljes vagyona 6,8 milliárd dollárt (mintegy 2400 milliárd forintot) tehet ki.

Silvio Berlusconi többszörös olasz kormányfő június 12-én, 86 éves korában hunyt el.

Címlapkép: Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnöknek, a Forza Italia alapító elnökének a koporsóját viszik a milánói székesegyházba 2023. június 14-én, a temetése napján. MTI/AP/LaPresse/Stefano Porta