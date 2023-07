Magyarország részben ejtheti a Gazpromot, idén is rengeteg földgázt küld Szerbiának

Szerbia 588 millió köbméter földgázt kötött le a következő télre a saját területén és Magyarországon található tárolók lefoglalásával - jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök a Karl Nehammer osztrák kancellárral és Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Bécsben folytatott megbeszélés után. Magyarország viszont Görögországon is LNG-t vásárolhat, ejtve ezzel a teljes orosz függőséget.

Aleksandar Vučić szerb elnök találkozó utánn kijelentette, hogy a várható áremelkedés ellenére a téli gázellátás nem okozhat gondot országának. Kifejezte bizalmát, hogy Szerbia elegendő gázzal fog rendelkezni a 2023-2024-es télre, mivel 538 millió köbméternyi kapacitást kötöttek le szerb és magyar gáztárolókban - jelentette Report.

Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Szerbia és Magyarország közötti gázellátás dinamikájában bekövetkezett változást, megjegyezve, hogy míg korábban Szerbia Magyarországon keresztül kapott gázt, addig most megfordult a helyzet, és a Török Áramlaton és a bolgár gázszállító rendszeren (GTS) keresztül Szerbián keresztül érkezik a gáz Magyarországra. Mindkét vezető hangsúlyozta, hogy országaik felelősségteljes megközelítést alkalmaznak a megbízható gázellátás biztosítása érdekében.

Júniusban a szerb és a magyar hatóságok megállapodást írtak alá a Szerbhungas nevű közös vállalat létrehozásáról, amelynek elsődleges célja a gázkereskedelem a szerb piacon. A szerb kormány korábban előzetes hozzájárulását adta a platformcég bejegyzéséhez, ami megkönnyíti a Szerbián belüli gázkereskedelmet és az esetleges külföldi beszerzéseket. Jelenleg Magyarország elsődleges földgázszállítója és Szerbia kizárólagos szállítója az orosz Gazprom energetikai vállalat.

a Beszámolóból kiderült, hogy Tervben van azonban, hogy ősztől a görög terminálokról LNG-szállításokat indítanak Szerbiába, majd a Niš-Dimitrovgrad gázvezetéken keresztül Magyarországra.

Ez tovább erősítené a Gazprom-féle ellátásról való leválást, ugyanis jelenleg Magyarország gázbeszerzésében még mindig az orosz forrás a domináns. A görög LNG-terminálokról való beszerzés annyiban új, hogy eddig mindössze annyi vált ismertté az Orbán-kormány ez irányú szándékáról, hogy a budapesti vezetés is támogatta azt a márciusi görög-bolgár-román megállapodást, amely alapján idén ősz-tél körültől lehetőség lesz arra, hogy a görög Alexandrúpoli görög kikötővárosban működő LNG-terminál felől is hozzáférhessen Magyarország is az amerikai cseppfolyósított földgázhoz.

Ezekkel az intézkedésekkel Szerbia stabil és biztonságos gázellátást kíván biztosítani a következő télre, enyhítve az esetleges zavarokat és minimalizálva az emelkedő árak hatását. A Szerbia és Magyarország közötti együttműködés a gázkereskedelem terén jelentős lépés az energetikai együttműködés fokozása és a két ország energiabiztonságának erősítése felé - mondta a szerb elnök.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ, Karl Nehammer osztrák kancellár és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök (j-b) a magyar-szerb-osztrák migrációs csúcson a bécsi kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón 2023. július 7-én. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.