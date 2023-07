Épül a digitális állam, ez a több millió magyar által használt app lesz a kapu az egészségügybe

Korábban csak az oltásigazolásokra használták, most az Egészségablak lesz a belépési pont a magyar egészségügybe a nemrégiben leleplezett kormányzati tervek szerint. Az első fontos funkció pedig meg is érkezett az applikációba: már elérhető és letölthető az EESZT-ben tárol összes leletünk a mobilappban. Az appból hívható az Egészségvonal a hét minden napján 0-24 óráig, a következő nagy dobás pedig a digitális időpontfoglaló rendszer lesz az alkalmazásban.

Itt az EgészségAblak

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a korábban lényegében véve a koronavírus-oltások igazolására létrehozott alkalmazás, amiben az e-receptek is elérhetővé váltak, új funkciókkal bővült, és az állam új koncepciót rakott az app mögé.

A myEESZT mobilapp új neve Egészségablak lett, ezt az appot fogják digitális belépési pontként használni a hazai egészségügyhöz

– mondta el lapunknak Tolnay Roland, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Elsősorban a digitális oltásigazolások miatt a koronavírus-járvány idején több mint 2,3 millióan töltötték le az alkalmazást, ez kapóra jött a kormánynak, hiszen az új koncepció indulásakor ekkora felhasználói bázisra építhetik a meglévő appot, amit egyre több tartalommal tölthetnek most fel. Eddig több mint 333 ezer e-receptet töltöttek le az alkalmazáson keresztül, mely ezáltal egyszerűsítette a gyógyszerek kiváltását, és csökkentette a tévesztések lehetőségét.

Az alkalmazás ingyenes és mindenki számára letölthető. Első használatához TAJ-számra, Ügyfélkapu-azonosítóra és jelszóra van szükség, a további belépéseknél azonban már egyszerűen ujjlenyomattal is azonosíthatja magát a felhasználó.

Annak a 2,3 millió felhasználónak, akinek már ott van a mobilján, nincs ilyen teendője: a július 1-je óta elérhető frissítéssel meg is érkeztek az új funkciók az appba.

Melyek a már működő új funkciók?

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára július 2-án nyilatkozott arról, hogy az applikációban egyrészről minden,

az EESZT indulása óta feltöltött egészségügyi dokumentum elérhetővé vált, másrészről az alkalmazásból közvetlenül hívható az Egészségvonal.

Előbbi révén most már „mindenkinek mindig a zsebében lehet az összes egészségügyi dokumentuma”.

Rétvári Bence közölte, az elmúlt másfél hónapban a tesztidőszak során az alkalmazásban 90 napra visszamenőleg lehetett megtekinteni az egészségügyi dokumentumokat, ezalatt 1,9 millió e-leletet töltöttek le. Ma már az EESZT indulása óta feltöltött valamennyi laboreredmény, ambuláns lap, vizsgálati lelet, zárójelentés és minden egyes orvosi dokumentum megtekinthető és letölthető az EgészségAblak alkalmazásban mobiltelefonon is. Ha a beteg letölti a leleteket, az sem jelenthet gondot, ha a beteg egy korábban kézhez kapott leletet nem talál otthon vagy elfelejti elvinni orvosához. Az egyszer már letöltött dokumentumok offline állapotban is elérhetőek az alkalmazásban.

Szintén újdonság, hogy az alkalmazásból közvetlenül hívható a 1812-es Egészségvonal a hét minden napján 0-24 óráig. A telefonközpont munkatársai általános tájékoztatást nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, segítenek a szolgáltatók keresésében, speciális egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban, szűrővizsgálatokkal és gyógyszerellátással, illetve az EESZT-vel kapcsolatos kérdésekben. Az államtitkár jelezte azt is, hogy az EgészségAblak mobil alkalmazás fejlesztése folyamatos, és az applikáció a következő hónapokban további funkciókkal bővül.

Jön az időpontfoglalás is

Rétvári Bence június végén jelentette be, hogy a minisztérium már dolgozik a járóbeteg-szakrendelőkbe tervezett új időpontfoglaló és behívó rendszeren, amely a tervek szerint mobiltelefonon, az EgészségAblak alkalmazáson keresztül is elérhető lesz, és a betegek így is tudnak majd időpontot foglalni. A páciensek ezáltal mobiltelefonon is nyomon tudják követni, hogy milyen időpontok állnak rendelkezésre a kivizsgálásokra.

A fejlesztés 90 egészségügyi intézmény 160 telephelyét érinti szerte az országban. A járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) célja, hogy minél hamarabb kapjanak időpontot a betegek a vizsgálatra, és minél kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőben. Közölte, kilencven intézmény - az első ütemben harminc, a másodikban hatvan, köztük négy egyetemi klinika - mintegy 160 telephelyét érinti a fejlesztés. Két intézményben, az Albert Schweitzer Kórház hatvani és aszódi telephelyén, valamint az Országos Mozgásszervi Intézetben megtörtént a tesztelés időszaka, amely sikeresen zárult.

Jelenleg a rendelőkben évente 50 millió alkalommal fordulnak meg betegek, páciensek, akiket leginkább a várakozási idő aggaszt, ezért fontos, hogy átláthatóbbá és gyorsabbá váljon a rendszer - közölte.

A kormány célja az új digitális rendszerrel, hogy csökkentsék a várakozási időt.

Telemedicina a láthatáron?

Tolnay Roland a lapunknak adott interjúban távlati célként említette, hogy a telemedicina területén is szeretnének a következő időszakban hatékonyan előre lépni. A telemedicina nem kizárólag az orvos-beteg közötti kapcsolatról szól, bár az tökéletesen tud működni, hogy egy időben, de nem egy helyen fel tudjuk hívni az orvost, és el tudjuk mondani a problémákat, ez óriási potenciál.

Ám szavai szerint ennek a témakörnek a másik ága, amikor okoseszközökről beszélgetünk és ezzel olyan lehetőségek nyílnak meg az egészségügyben, hogy például folyamatos monitorozásra van lehetőség a betegek tekintetében. Az eszközökről származó adatokat folyamatosan lehet rögzíteni, ezeket meg lehet osztani az orvosokkal, ennek hatalmas jelentősége lehet a gyógyításban.

Címlapkép: Portfolio