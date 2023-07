A telefonunkra is beköltözik a magyar egészségügy

A hazai betegek körében is egyre erősebb a mobil platformmal kapcsolatos felhasználói igény, a zsebekben lévő okostelefonokon ott kell lenni azoknak a funkcióknak, amelyekkel a felhasználók kapcsolatba tudnak lépni az egészségüggyel. Az EgészségAblak alkalmazás éppen ezért egyfajta belépőpont lesz az egészségügybe - magyarázta a Portfolio-nak adott interjújában a korábbi myEESZT app lényegét Tolnay Roland, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. A digitális világból érkező szakember arról is beszélt, hogy milyen tervei vannak az állami egészségügynek a digitalizáció terén. A beszélgetésből pedig az is kiderült, hogy még idén bevezethetik az időpontfoglalási rendszert az állami intézményekben és ez a funkció elérhető lesz az applikációban is.

Kezdjük azzal, hogy az olvasóink számára is világos legyen, mit is csinál az ESZFK?

Az Egészséginformatikai Szolgáltató Fejlesztési Központ (ESZFK) az egészséginformatikai irányítási rendszer része, ezen belül a megvalósításért felelős szervezet. Integrációs, adattárolási, központi infrastruktúra biztosítási és szolgáltatási feladatain túlmenően támogatja az ágazatirányítási rendszer működtetését, a központi egészséginformatikai igények összegyűjtését, elemzését és műszaki megvalósítását.

Az ESZFK 2022. február 1-jén alakult meg, nonprofit gazdasági társaságként, 100 százalékos állami tulajdonú háttérintézményként. Kezdetekben az Emmi volt a tulajdonosa, majd 2022 májusában került a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá.

Alapvetően az egészségügyi ágazatban az informatikai szolgáltatói képesség megteremtése és növelése a fő feladata az ágazat szereplői számára.

Az állami felvásárlás eredményeképpen az EESZT mint ágazati centralizált rendszer jogai az állam tulajdonába kerültek. A 92 állami fenntartású kórházból 27 helyre szállítunk medikai rendszert, aminek a működtetése és fejlesztése is az ESZFK feladata. Ez az a portfólió, amivel több, mint egy éve elkezdtünk dolgozni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az EESZT fejlesztési ívét, koncepcióját az ágazat vezetése határozza meg. Nem úgy fejlesztünk egy központi rendszert, hogy alulról jövő igényeket elkezdünk implementálni, hanem mindig egy egységes irányvonal mentén, ami természetesen követi az egészséginformatika, illetve az egészségügyi stratégia különböző elemeit. A medikai rendszer egy kicsit eltér ettől a logikától, ott alapvetően a végpontokról a kórházakból, ahol a gyógyítás is zajlik, érkeznek azok az igények, amiket célszerű lenne alkalmazni a rendszerben. Ez teljesen más logika és más egyeztetéseket igényel.

Van arra törekvés, hogy ez a rendszer egységes legyen a kórházakban?

A jelenlegi jogszabályi környezetet figyelembe véve van egy olyan kör, akinek kötelező az állami medikai rendszerrel számolni, amikor vállalatirányítási rendszert akar építeni a saját kórházában vagy kiterjeszteni más osztályokra. Mi jelenleg vizsgáljuk azokat a koncepciókat, illetve egyeztetünk az ágazati vezetéssel, hogy mi az a metódus, ütemezés, stratégiai cél, amit követnünk kell ebben az egységes medikai rendszeres környezetben. Ezek az egyeztetések jelenleg házon belül zajlanak. A szabályozási környezet az elmúlt időszakban nem változott.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

A legfontosabb partnerek között nyilván jelen vannak a kórházak a nonprofit cég működésében, de kikkel áll még aktív kapcsolatban?

Az ágazatvezetés, a kórházak, ez egyértelmű. De ha a struktúrát nézzük, más olyan háttérintézmények is vannak, akik egyrészt hatósági szerepet is betöltenek, másrészt az adott szakirányításban olyan vezetői szerepet töltenek be, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az egészségügy egységben tudjon működni. Gondolok itt az Országod Kórházi Főigazgatóságra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetre, a Nemzeti Népegészségügyi Központra, az Országos Mentőszolgálatra, illetve természetesen a BM-mel karöltve próbáljuk a hatékony végrehajtás felé terelni az egész rendszert.

A digitális Magyarország térben hogyan kell elhelyezni az ESZFK és feladatainak puzzle-jét?

Az e-közigazgatás területéről érkeztem, ahol olyan szolgáltatásokkal foglalkoztunk, amivel az emberek tömegei találkoztak nap, mint nap. Ilyen például a magyarorszag.hu, a különböző SZEÜSZ / KEÜSZ szolgáltatások. Az egészségügy egy másik ág. Természetesen, ha Digitális Magyarország Ügynökségről beszélünk, ami a kabinetiroda alá tartozik jelen pillanatban, ott

egy nagyon erős stratégiai irányvonal a digitális állampolgárság megteremtése, bevezetése és elterjesztése Magyarországon. Célszerű ezt a digitális állampolgárság leplet ráhelyezni az egészségügyi témakörre is.

Milyen trendeket észlelnek az egészségügyi digitalizáció terén?

Egyrészt állampolgárként, másrészt informatikai vezetőként is nagyon sok olyan technológiát lát az ember, mint blockchain, MI, data lake stb., amiket lehet használni különböző ágazatokban, az egészségügyben is. Amikor megnézzük a végpontokat - itt a kórházakra gondolok alapvetően - azt látom, hogy a kórházi folyamatokat nagyon jól leképezik a jelenlegi medikai szoftverek, viszont ezek a feltörekvő technológiák nincsenek megfelelő szinten implementálva. Nem biztos, hogy az új technológiák alkalmazásával kell kezdenünk, hanem ahol vannak hiátusok az alapokban, azokat kezelni kell. Mint medikai rendszerszállító, illetve fejlesztő ezekre nagy fókuszt is helyezünk. Ezt követően lehet az új megoldásokat beletenni. Vannak viszont az ágazatban olyan területek, amelyek már előrehaladottabb állapotban vannak, nyitottabbak a digitális megoldásokra és sokkal jobban érezték azt az elmúlt évtizedben, hogy informatikai implementációval és megfelelő digitalizálással a gyógyításra lévő hangsúlyt jobban lehet megteremteni.

Sokat beszéltünk a végpontokon lévő felhasználókról, vagyis a kórházakról. Mit tapasztalnak, megvan az igény, hogy képben legyenek az aktuális fejlesztésekkel?

Az első lépés ebben az, hogy legyen egy kapcsolat az informatikai vezetés, a BM, az ESZFK, az OKFŐ vezetése és a kórházi informatikusok között.

Ők tudják és értsék azt, hogy mi miért történik, tudják azokat a szakmai irányokat, hogy min gondolkozik az ágazatvezetés.

A kommunikáció elkezdődött és ezeken a szakmai beszélgetéseken olyan kérdések is előkerültek, amelyek másképp nem jöttek volna a felszínre. Ezen túlmenően, az informatikai vezetőkkel van együttműködés, medikai rendszerszállítóként a medikai rendszert szorosan érintő javaslatokat, igényeket, jövőbe mutató üzemeltetési kérdésköröket kezelni tudjuk.

Lehet mondani, hogy a Covid idehaza is fordulópontot jelentett a digitális egészségügyben.

A járványhelyzet kezelésének támogatásában kiemelt szerep hárult az EESZT-re. A koronavírus járvány kezeléséhez kapcsolódóan számos informatikai fejlesztés készült el, amelyek kihelyezésével

több területen is új funkciók váltak elérhetővé az EESZT-ben.

Ezen funkciók közvetlenül vagy közvetetten hozzájárultak a stratégiában lefektetett célkitűzésekhez.

Amikor kialakult a pandémiás helyzet és különböző korlátozások léptek életbe, korlátozott volt például a személyes kontaktus, ott nagyon bizonyított az EESZT, különösen az eRecept konstrukció.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Mennyire használják azóta ezt a funkciót?

A receptírások és kiváltások 95 százaléka már az elektronikus térben zajlik.

A másik ilyen terület a telemedicina, aminek szintén a pandémia adott lendületet. Kedvező fejlemény, hogy az ágazatvezetés, illetve minden, irányító szerepkörben lévő illetékes meglátta, hogy ebben van fejlesztési potenciál. Ebben kell, szükséges és lehet előre lépni. Nem szorítanám arra a dolgot, hogy orvos-beteg közötti kapcsolat, mert az tökéletesen tud működni, hogy egy időben, de nem egy helyen fel tudjuk hívni az orvost, és el tudjuk mondani a problémákat, ez óriási potenciál. Ennek a témakörnek a másik ága, amikor okoseszközökről beszélgetünk és ezzel olyan lehetőségek nyílnak meg az egészségügyben, hogy például folyamatos monitorozásra van lehetőség a betegek tekintetében. Az eszközökről származó adatokat folyamatosan lehet rögzíteni, ezeket meg lehet osztani az orvosokkal, ennek hatalmas jelentősége lehet a gyógyításban. Éppen ezért ezen a területen is szeretnénk a következő időszakban hatékonyan előre lépni. Fontos ugyanakkor evidenciában tartani, hogy

az egészségügyi informatika nem az új technológiák tesztelési közege.

Az ESZFK központi feladata az EESZT rendszer működtetése és fejlesztése. Nemzetközi szinten valóban előremutató ez a rendszer?

Az EESZT nemzetközi tekintetben is kiemelkedő rendszer,

a visszajelzések egyértelműen pozitívak. Élen járunk egy ilyen rendszer kiépítésében, illetve bevezetésében. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy közel 25 ezer magán- és a közellátásban résztvevő szereplő csatlakozott már a rendszerhez, illetve szolgáltat bele adatot. 2017-ben elindult az EESZT és az alapvető célját beteljesítette. Természetesen a jogszabályi környezetnek megfelelő működés azóta is biztosítva van. Minden GDPR és adatvédelmi kérdést figyelembe véve, mert a betegek bizalma és a személyes adatok védelme kulcsfontosságú.

Hátradőlni azonban nem lehet, tovább kell lépni ezen a téren is.

Akkor járunk el helyesen, ha azon kezdünk el gondolkodni, hogy hogyan tudjuk még hatékonyabban alkalmazni ezt a rendszert, kiaknázni az ebből fakadó előnyöket, például hogyan tudunk még inkább olyan gép által feldolgozható, strukturált adatokat, adattömegeket beletenni a rendszerbe, amiket az ágazat egyes szereplői különböző célokból tudnak felhasználni. Ez a jövőkép számunkra. Folyamatosan fókuszt helyezünk arra, hogy a gépi feldolgozásra alkalmas minőségben és metódusban hajtsuk végre a fejlesztéseket. Itt lehet majd rálépni azokra a feltörekvő technológiákra, hogy mesterséges intelligencia, hiszen ez esetben a képfeldolgozás egy nagyon fontos témakör.

A későbbiekben lehetséges, hogy a döntéshozók akár valós időben hozzanak döntéseket az EESZT-ből fakadó adatokra építve?

Az egészségügy számára egyértelműen lehet hasznosítása az EESZT-nek a gyógyítás folyamatában, de a rendszert K+F célokra is fel lehet használni, különböző lekérdezéseknek, tárolt eljárásoknak köszönhetően. Természetesen az is egy cél, hogy az ágazatirányítás számára is lehessen ezeket az adatokat, információkat a döntésekhez felhasználni. Ennek a történetnek több műszaki aspektusa is van, mindenképpen egy olyan megbízható és biztonságos működési környezetet kell kialakítani, ami kvázi az EESZT-től független módon - úgy, hogy nem veszélyezteti azokat a funkciókat, mint pl. receptkiváltás - biztosítsuk. Ehhez létre kell hozni egy másodlagos technikai környezetet, adattárházi technológiákat kell ráültetni a rendszerre. Folyamatosan jönnek be az EESZT-be adatok az ágazati szereplőktől, és ezen a technológián mi létre tudunk hozni adatpiacokat, adatszobákat, amik az adott intézménynek szükségesek. Amikor a döntésekhez valamilyen információra van szükség, akkor

ki kell használni az EESZT által nyújtott lehetőségeket.

A hétköznapokban a betegek a digitális egészségüggyel rendszerint a gyógyszerkiváltáskor találkoznak, de ott lehet a zsebükben az EgészségAblak alkalmazásra átnevezett applikáció is. Milyen szolgáltatások érhetőek el jelenleg itt?

Amikor az EESZT a mobil platform felé vette az irányt az elmúlt pár évben, leginkább az volt a hívószó, hogy a digitális Covid-igazolvány, illetve a magyar és az uniós Covid-igazolvány funkcióit implementáljuk bele. De ezen a téren is megjelent az a trend, hogy

a mobil platformra történő felhasználói igény egyre erősödik.

Mindenki utazik, rohan, ott kell lenni a zsebekben azoknak a funkcionalitásoknak, amik biztosítják azt, hogy

a felhasználó az egészségüggyel kapcsolatba tud lépni. Igazából így tekintünk erre az applikációra. A neve is ezt mutatja, ami myEESZT-ről EgészségAblak alkalmazásra változott.

Ez tehát egyfajta belépőpont lenne az egészségügybe. Az EESZT-ben lévő implementációk és fejlesztések, például a leletek már elérhetőek az állampolgárok egészségügyi számára. A receptek tekintetében is a lekérdezés lehetősége megvan, a kiváltott receptek elérhetőségében lehetne még előrébb lépni. Emellett a célunk, hogy szolgáltatásalapú megoldásokat szállítsunk a rendszerbe.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Ez mit jelentene a betegek oldaláról a gyakorlatban?

Nem lekérdezések eredményét akarjuk kivetíteni az állampolgárnak táblázatba, hanem amikor kap egy beutalót valamelyik szakellátásra,

azon keresztül egy folyamat eredményeként gyorsan el tudjon jutni azokhoz a kórházakhoz,

akik ezzel a szakellátással foglalkoznak. Lehessen látni azokat az időpontokat, amiket be lehet majd foglalni.

Az a célunk, hogy az alkalmazásba épített rendszer szolgáltatásokat nyújtson, ami a beutalással kezdődik és a gyógyulás az utolsó fázisa.

Ezeken a folyamatokon szeretnénk informatikai támogatást nyújtani, ez most a fő koncepciónk.

Ez már szinte akár egy digitális betegút-irányításnak is megfelel.

Szerintem ez egy lépcsőfoka annak, hogy betegéletutakról beszélgessünk és betegútmenedzsmentről. Számomra ez egy sokkal tágabb fogalom. A betegéletútba beletartoznak az okoseszközök is. Inkább úgy mondanám, hogy abba az irányba megyünk, hogy olyan informatikai megoldásokat tudjunk adni az ágazat számára, hogy ezeket a betegéletút-menedzsment fejlesztéseket egészségügyi szakmai szempontból meg tudják valósítani.

Az időpontfoglalási rendszert is érdemes megemlíteni, ennek kialakítása ugyanis egy EFOP-projekt keretében az OKFŐ vezetésével folyamatban van, és bevezetése még idén várható. Ennek eredményei pedig természetesen megjelennek az applikációban is.

Ha már itt tartunk, tervben van akár olyan szolgáltatás is, amely megjeleníti lokáció alapján a legközelebbi ügyeletes gyógyszertárakat?

Tapasztalat az nemzetközi szinten is, hogy egy centralizált rendszer hatékonyan tudja támogatni az egészségügy egyes szereplőit. Vannak olyan céljaink is például, hogy az emberek kritikus helyzetben is segítséget találjanak ebben a rendszerben, például amikor a gyerekünk elesik, beüti a fejét, akkor a szülőt az érdekli, hogy hol van a legközelebbi ügyeleti rendelés. Majd az ellátás után az fogja érdekelni, hogy hol van a legközelebbi patika. Ha azt nézzük, hogy az EESZT centralizált környezete mennyire bevált, vannak olyan tervek, hogy az állampolgárok felé nyújtott szolgáltatások tekintetében hogyan tudunk egy ilyen központi rendszert biztosítani. A koncepciók kidolgozás alatt állnak jelenleg.

Tervben van akár az is, hogy a leletek lekérdezése mellett a képalkotó diagnosztika eredményei is elérhetőek legyenek a felhőben?

Szakellátások közötti adattárolási igény között van különbség. Nem mindegy tehát, hogy milyen ellátásról beszélünk, de ez alapvetően tárhelykérdés. A technológia most is adott. A tárhelykérdés viszont finanszírozási kérdés.

A mesterséges intelligencia alkalmazása mennyire távlati a jelen magyar egészségügyben?

Az ESZFK-nál fókuszban van ez a témakör, nevezetesen az MI olyan szintű alkalmazása, ami a képi diagnosztikai eszközök által szolgáltatott információkat dolgozza fel. Ez lehet akár egy bőrgyógyászati terület is, egy olyan lelet, ami képformátumban van, és azokra olyan algoritmus használata, amikkel akár prevenció jelleggel is lehet egyes betegségeket kiszűrni.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio