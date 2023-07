A túlélésért küzdenek az éttermek, néha a bezárás az egyetlen út

A pusztító infláció mellett a változékony, kiszámíthatatlan júniusi időjárás miatt is kevesebb belföldi turista volt a nyaralóhelyeken, emiatt a balatoni vendéglátósok sem nyitották jól a nyári szezont. Budapesten viszont jól megy az éttermeknek, már persze akkor, ha turistalátványosság közelében vannak, mert inkábba a betérő külföldi vendégek vásárlóerejére számíthatnak, a magyarok most kevesebbet költenek. Pár étterem bezárt Budapesten, de a szakértők szerint összességében nincs tragédia a vendéglátásban.

A hónap elején bezárt a Ráday utcai Input Kitchen & Bar, és lehúzta a rolót Újbudán a Vokal Rock Bistro is. A piacon az elmúlt hónapokban nem alakult ki drasztikus bezárási hullám, inkább az év elejére volt jellemző az ideiglenes működési szünet, amikor a magas energiaárak miatt több vállalkozó is úgy döntött, hogy nem vállalja fel a fűtési szezon költségeit, és inkább erőt gyűjt egy tavaszi nyitásra. Persze akadtak olyanok is, akik végleg bezártak.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint csökken a kereslet, de összességében nincs tragédia az ágazatban. „A hét eleji kereslet visszaesett, emiatt sokan továbbra is zárva tartanak hétfőn és kedden, illetve sok helyen nem este 11-ig, hanem csak 9 óráig van melegkonyha” – vázolja az idei első félévet Kovács László. Hozzátette:

Budapesten nem rossz a piac, most inkább vidéken van gond.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint idén többen mehetnek el nyaralni külföldre az előző évekkel szemben, ami szerinte azzal is összefügg, hogy Görögországban és Horvátországban tényleg jobb az időjárás.

„Most az ellentéte történik annak, ami 2020-21-ben, a koronavírus-járvány éveiben volt. Akkor alig lehetett külföldre menni, ezért amikor nyitva lehettek az éttermek, jelentős volt a forgalom. Viszont az emberek többsége évekig nem ment külföldre nyaralni, aki pedig most megteheti, az el is megy. Ők most hiányoznak az éttermek forgalmából” – osztotta meg a Portfolioval a meglátásait Kovács László. Véleménye szerint ez a gond most a Balatonnál, de azért bíznak benne, hogy a július és augusztus jobb lesz majd.

Deli János, a budai Gléda Vendéglő tulajdonosa úgy nyilatkozott a Portfolio megkeresésére, hogy ő most egy furcsa elegyet alkot a piacon, mert még télen, pár hónapra be is kellett zárjon, de nyárra nemcsak a régi éttermét nyitotta meg újra, hanem egy régóta tervezett üzleti lépéssel Szigligeten is nyitott egy új, úgynevezett pop-up éttermet.

Tavaly júniusban az energiakrízis miatt úgy döntöttem, hogy idén februárig bezárjuk a budai Gléda Vendéglőt. Ezalatt korszerűsítettük az éttermet, és energetikailag is csiszoltunk rajta. Amikor újranyitottunk, újra jöttek a budai törzsvendégeink

- mondta Deli János. Kiemelte, hogy nem megy annyira jól, mint amikor a Covid közepette a határok zárva voltak, és mindenki itthon volt. „Mivel nem turistalátványosság közelében helyezkedik el a budai éttermünk, ezért a nyár beköszöntével a kedd-szerdai üzleti ebédekre még csak-csak beugranak a helyi vendégeink, de a hét többi napján gyérebb a forgalom. Mindenki megy nyaralni, sok vendégünk például a Balatonra” – tette hozzá.

Az energiaárak meglátása szerinte még mindig nagy problémát jelentenek a vendéglátósok számára, miközben továbbra is nagyon nehéz szakácsot, illetve más szakképzett munkaerőt szerezni, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt 2 évben 30-40%-kal volt kénytelen emelni a fizetéseket szinte mindenki, aki meg akarta tartani a csapatát.

Mosogatót és konyhai kisegítőt a legnehezebb szerződtetni. Már olyan embert, aki hosszabb távon dolgozik.

- mondta az étteremtulajdonos. Sokan napibért kérnek, és 1-2 nap után tovább állnak, úgy, hogy meg sem jelennek, és később a telefont sem veszik fel. Volt olyan mosogatónk, aki 2 nap után szó nélkül elment, majd a következő héten újra jelentkezett az általunk feladott álláshirdetésre, és amikor a bejárati ajtónál rájött, hogy már volt nálunk, gyorsan sarkon fordult, és elment. Valószínűleg cégről-cégre jár, és így próbálja a lehető legmagasabb napibért kiharcolni magának” – számolt be a piaci helyzetről Deli János.

Kevés a szakács és a szakképzett dolgozó. Új embert csak nem kevés pénzért lehet szerződtetni. Az építőipari megrendelések visszaesése miatt viszont többen visszajöttek a vendéglátásba, akik korábban is itt dolgoztak

– beszélt az iparági tapasztalatokról Kovács László.

Ugyanakkor jó hírek is vannak. Deli János úgy tapasztalja, hogy a nyersanyagárak emelkedése megállt, de legalábbis nem robognak úgy az árak, mint korábban.

Kovács László egyébként a kritikák ellenére hasznosnak nevezte a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, vagyis az NTAK-rendszer elindulását az éttermek számára is, mert a várakozásai szerint hosszabb távon olyan részletes forgalmi adatok állnak majd az éttermesek rendelkezésére is, amellyel meg tudják becsülni például egy adott városban vagy régióban, hogy mennyire helyesek, vagy esetleg túlbecsültek a forgalmi várakozásaik.

Idén csak a 100 millió forint feletti árbevételű vendéglátóhelyeknek kell adatot szolgáltatniuk, de a regisztráció mindenki számára kötelező. Jövő év elejétől pedig a 12 és 100 millió forint közötti forgalommal rendelkezőknek is élesedik a rendszer. Ez gyakorlatilag mindenkit érint, mert maximum egy egyszemélyes lángossütőnek van napi 30 ezer forintnál kisebb bevétele, bár valószínűleg még ők is meghaladják ezt, így pedig 12 millió forint fölötti éves kategóriába csúsznak. Némi finomhangolás után, szerintem nagyon hasznos lehet ez az adattovábbító és -gyűjtő rendszer – összegzett Kovács László.

