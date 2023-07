Iszonyat kellemetlen hírt kaptak a nyugdíjasok

Friss adatok érkeztek a héten az inflációról, a nyugdíjas inflációról, valamint kezdenek kissé változni az inflációs kilátások, ami alapján új helyzet kezd körvonalazódni az időskorúak esetében. A legutóbbi folyamatok alapján Farkas András nyugdíjszakértő a Portfolio-n megjelent írásában már azt sem tartja kizártnak, hogy novemberben elmarad a kiegészítő nyugdíjemelés. Ez igencsak kellemetlen fejlemény lenne az időskorúak számára az eddigi várakozásaikhoz képest, közben a kormánynak két fontos szempontot kell mérlegelnie.

Új helyzet van?

A NyugdíjGuru News alapítója cikkében részletesen ír a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének kilátásairól a friss inflációs adatok, valamint kormányzati nyilatkozatok fényében.

Eszerint biztosan nem lesz évközi, nyári rendkívüli nyugdíjemelés (mint volt 2021. júniusban és 2022. júliusban), és

egyáltalán nem biztos az sem, hogy novemberben sor kerül nyugdíjemelési korrekcióra,

hiszen az éves becsült inflációnak a január-augusztus közötti nyolc hónap tényadatai alapján szeptemberben a kormányzat által számítandó mértéke lehet, hogy nem lesz magasabb 15%-nál éves átlagban. Ebben az esetben viszont az éves inflációt lefedte a januári 15%-os nyugdíjemelés, így nem lesz pótlólagos emelés - írta a szakértő.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy bár lehet ilyen forgatókönyv, ami alapján a kormány bemondja, hogy szeptemberben az éves átlagos infláció mértékét 15%-ra várja, jelenleg az inflációra vonatkozóan nem ez az elemzői konszenzus. A jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében 16,5-18,5% közé várta az áremelkedés mértékét 2023-ra, az elemzők összesített várakozása pedig 18%-ról szólt legutóbbi felmérésünkben. Az is igaz ugyanakkor, hogy két hónap alatt 0,8 százalékponttal csökkentették az idei átlagos inflációra vonatkozó várakozásukat (májusban 18,8% volt az éves inflációs konszenzus), vagyis az infláció lassulás a korábban vártnál gyorsabbnak tűnik. Kérdés, hogy annyira gyors lesz-e, hogy kijöjjön éves átlagban a 15%. Ennek érdekében a következő néhány hónap inflációs adatát kiemelt figyelem fogja övezni, nemcsak a piaci szempontok, valamint monetáris politikai kilátások, várható lépések miatt, hanem a nyugdíjasok miatt is. A kormány általában szeptemberben szokta jelezni döntését, mert akkor jelenik meg az augusztusi infláció.

Mi lesz így a nyugdíjasokkal?

Ez legalább két szempontból is csalódást keltő fejlemény lenne az időskorúak számára.

Eddig ugyanis az volt az alapvárakozás a körükben, hogy ha nyáron nem is, de legalább ősszel a szokásos módon hozzájutnak a pótlólagos emeléshez. (Sokáig úgy tűnt ugyanis, hogy az éves átlagos infláció valahol a 19% közelében lesz, míg az év elején az idősek 15%-os emelésben részesültek.) Másrészt azért is nagyon kedvezőtlen ez a fejlemény, mert közben az év elejétől magas szinten tomboló inflációt a januári emelés nem tudja kompenzálni és ahogyan arra Farkas András rendszeresen rámutat szakértői elemzéseiben, a jelenlegi nyugdíjemelés rendszere nem igazságos az időskorúakkal szemben.

"A nyugdíjemelés legnagyobb problémája a magas inflációs környezetben az, hogy a januári kötelező emelés korrekcióira csak késleltetve, több hónapos csúszással kerül sor. A problémát súlyosbítja, ha a januári emelés mértékét jellemzően alultervezik a költségvetésben, mint tavaly (5%) vagy jövőre (6%), ezzel a nyugdíjasokat valóban arra kényszerítik, hogy hónapokon át hitelezzenek a magyar költségvetésnek, amely csak utólag utalja majd nekik az őket megillető emelési különbözetet - ami az év utolsó hónapjaira ráadásul csak részlegesen kárpótolja őket" - sorolta legutóbbi írásában Farkas András a rendszer hiányosságait.

Ha a nyugdíjszakértő által felvetett forgatókönyv valósulna meg, miszerint novemberben valóban elmaradna a nyugdíjasok kompenzációja, akkor az eddigi várakozásokhoz képest (3-4%-os pótlólagos emelés) egy átlagos nyugdíjas havi 8300 forinttal járna rosszabbul, ami éves szinten pont 100 ezer forintot jelent. Másik oldalról ne felejtsük el: ha ez bekövetkezik, akkor az államkassza oldalán történik megtakarítás.

Mi alapján dönthet a kormány?

Az is tény ugyanis, hogy a kormány sincs könnyű helyzetben, az idei és az épp a napokban megszavazott jövő évi költségvetés miatt. Erről az elmúlt hetekben többször is írtunk részletesen:

Ha valóban az a szcenárió valósul meg, hogy novemberben elmarad a kiegészítő nyugdíjemelés, akkor az elemzők által várt 200-220 milliárd forintos többlet kiadás sem terhelné meg a költségvetést, vagyis ebből a szempontból is érthető lenne a kormány döntése. További kedvező hatás lenne a költségvetésre nézve, hogy ha idén esetleg mégsem lesz 3-4 százalékpontos emelés ősszel, akkor 2024 januárjában alacsonyabb bázisról kell indítani a nyugdíjakat, vagyis az év elején végrehajtott emelés is kevesebbe kerülhet az államnak és 2024 egészében is kevesebbet fizethet ki.

A kormánynak alapvető dilemmával áll szemben: a költségvetés szorult helyzete miatt minden megtakarító intézkedés jól jön, viszont a plusz nyugdíjemelés esetleges elmaradása politikailag hozná kellemetlen helyzetbe a kabinetet, mert nem lenne népszerű lépés az érintettek körében. Főleg a tavaszi választások előtt.

