Gyilkos hőhullámok csapnak le Európára, egyre többen halnak meg

Új kutatások szerint 61 000 ember is meghalhatott a tavaly nyári, rekordot döntő európai hőhullámokban, ami azt jelzi, hogy az országok hőség elleni felkészülési stratégiái nem elégségesek.

Az európai egészségügyi intézetek kutatói által készített, a Nature Medicine című folyóiratban közzétett tanulmány becslései szerint 35 európai országban több mint 61 600 ember hunyt el a hőség miatt 2022 tavaszán és nyarán. Ez a riasztó adat arra utal, hogy a hőség okozta halálesetek elleni jelenlegi intézkedések elégtelenek, és sürgős javításra szorulnak. A mediterrán országokban - Görögországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban - volt a legmagasabb a halálozási arány a lakosság számához képest.

A tavalyi volt Európában a valaha mért legmelegebb nyár. Joan Ballester, a barcelonai Globális Egészségügyi Intézet professzora, a tanulmány társszerzője kifejtette, hogy a mediterrán régiók különösen veszélyeztetettek az elsivatagosodás miatt, amely a szárazabb körülmények miatt nyáron felerősíti a hőhullámokat. Ezen túlmenően ezekben a régiókban ebben az időszakban súlyos erdőtüzek és aszályok is pusztítottak.

Az abszolút számokat tekintve Olaszország, Spanyolország és Németország viselte a legsúlyosabban a hőhullámot, rendre 18 010, 11 324 és 8 173 halálos áldozatot követelve. Az emberi tevékenység miatt fokozódó globális felmelegedés következtében a hőhullámok egyre gyakoribbá és súlyosabbá válnak. A szélsőséges hőmérsékletek például a hőgutához vezethetnek, de súlyosbíthatják a szív- és érrendszeri és légzőszervi betegségeket is. Az idősek különösen érzékenyek ezekre.

A kutatók járványtani modellek segítségével határozták meg, hogy a tavaly nyáron regisztrált összes haláleset közül hány haláleset tudható be közvetlenül a hőségnek, és ez az arány szokatlanul magas volt. A 2003-ban Európában bekövetkezett halálos hőhullámokat követően több ország – köztük Franciaország is – nemzeti terveket vezetett be, amelyekben többek között korai előrejelző rendszerek és további hűsítő zöldterületek létrehozása szerepel a tervekben.

A tavalyi magas halálos áldozatok száma azonban azt jelzi, hogy ezek a stratégiák nem elég hatékonyak, és azonnali fejlesztésre szorulnak. Chloe Brimicombe, az osztrák Grazi Egyetem klímakutatója kijelentette, hogy a tavalyi számok fel kell, hogy ébresszék az országokat, hogy újraértékeljék terveiket és meghatározzák a javítandó területeket. A múlt hónapban a német egészségügyi minisztérium kampányt indított, amelynek célja, hogy segítse a helyi hatóságokat hatékonyabb hőségvédelmi cselekvési tervek kidolgozásában, például a hajléktalanok fokozott védelmében, illetve a közterületeken több ivóvíz biztosításában.

Forrás: Reuters. Címlapkép: Getty Images