Így frissülhetsz fel Budapesten a hőségben - Egyre több helyen vannak ivókutak

Portfolio 2023. július 11. 12:07

A klímaváltozás hatására Budapesten is egyre gyakoribbak és egyre hosszabbak a hőséggel sújtott időszakok, amelyek a lakosságot és a városba érkező turistákat is mind jobban megviselik, ebben a helyzetben több lehetőség is adódik a felfrissülésre - olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.