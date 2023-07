Rendkívüli magyar kormányülés jöhet

Háromnapos kormányülésre készülnek a héten, az előzetes tervek szerint Orbán Viktor miniszterelnök ekkor számol be a NATO-csúcson történtekről, a svéd NATO-csatlakozási folyamat eredményeiről, valamint az ukrajnai háború értékeléséről is - írja az atv.hu kormányzati forrásokra hivatkozva.

Emlékezetes, a miniszterelnök jelenleg is a kétnapos NATO-csúcstalálkozón van Vilniusban. Ezek alapján az sem kizárt, hogy várhatóan a kormányülésen vitatják meg azt is, hogy a magyar parlament mikor dönthet Svédország csatlakozásának jóváhagyásáról. Az atv.hu egy másik cikkében azt írta, hogy elképzelhető az is, hogy a Fidesz-, illetve a KDNP-frakció kéri rendkívüli parlamenti ülés összehívását, hogy az Országgyűlés megszavazza Svédország NATO-csatlakozását.

Törökország bejelentésével, miszerint az eddigi ellenállás ellenére váratlanul mégis támogatják Svédország felvételét a NATO-ba, új helyzet adódott a magyar kormány számára is, és várhatóan erre kell majd reagálnia a kabinetnek az ülésen.

Szijjártó Péter ma reggel, amikor Vilniusba indultak, azt közölte a Facebook-oldalán: "már csak technikai kérdés a ratifikációs folyamat lezárása".

Orbán Viktor a vilniusi kétnapos NATO-csúcs legfontosabb kérdésének az orosz-ukrán háborút nevezte a helyszínről közvetített Facebook-videójában kedd délután. "A magyar álláspont változatlan, ezt fogjuk képviselni: Ukrajnába nem fegyvereket, hanem békét kellene vinni" - emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, hogy tűzszünetre volna szükség és a háború helyett minél hamarabb meg kellene kezdeni a béketárgyalásokat.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), Gitanas Nauseda litván államfő (b) és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a NATO csúcstalálkozóján Vilniusban 2023. július 11-én. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán