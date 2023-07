Érdekes adatok érkeztek a magyarok vízhasználati szokásairól - Nem egyformán szeretik a csapvizet a városban és faluban élők

Szinte ugyanannyian fogyasztanak otthoni csapvizet, mint ásványvizet, a többség inkább a zuhanyzást választja és esővízzel, vagy kútból nyert vízzel öntözi kertjét – derül ki a Xylem „State of Water” online kutatásából. A felmérés alapján sikeresnek tűnik a használt sütőolajjal kapcsolatos szemléletformálás, a válaszadók 84 százaléka jelezte ugyanis, hogy nem önti a lefolyóba az olajat, mivel tisztában van azzal, hogy ez mennyire környezetszennyező.

Az online felmérésre adott válaszok alapján az látszik, hogy az otthonukban csapvizet fogyasztók, illetve az ásványvízre szavazók tábora nagyjából azonos (előbbit 44, utóbbit 41 százalék jelölte meg), a fennmaradó 15 százalék szűrt vizet iszik otthon. A falun élők körében az átlagosnál jóval magasabb, 53 százalék az ásványvizet választók aránya, míg a jellemzően csapvizet fogyasztóké 39 százalék. A budapestiek körében fordított a helyzet, a válaszadók 38 százaléka preferálja az ásványvizet, a csapvizet választók aránya pedig 45 százalék. A községben, városban, illetve megyeszékhelyen lakók körében nagyjából az országos átlagnak megfelelően alakul az ásványvizet, csapvizet, illetve szűrt vizet választók aránya.

A csapvizet mellőzők leginkább azért döntenek így, mert egészségesebbnek tartják az ásványvizet (39 százalék), de viszonylag sokan vannak, akik azért nem isznak csapvizet, mert nem jó az íze (28 százalék).

További 26 százalék pedig azt jelezte, hogy túl zavaros, klóros a csapvíz, ezért kerüli a fogyasztását, hét százalék pedig azért dönt így, mert nem jó a szaga.

A havonta elhasznált vízmennyiség kapcsán szinte ugyanolyan arányban vannak az 5 köbméter alatt és 5-10 köbméter között fogyasztók (42-42 százalék). A havonta 10-15 köbméternyi vizet elhasználók aránya a válaszadók között 11 százalék, 5 százalék pedig 15 köbméternél is többet fogyaszt egy hónapban. Ahogyan az várható is volt, a havi vízfogyasztás szoros összefüggést mutat az egy háztartásban élők számával.

Az egyedül élők között tízből heten havonta 5 köbméteres, vagy annál kisebb fogyasztással is kijönnek, de még a kétfős háztartások esetében is 50 százalék körüli az ötköbméteres küszöböt át nem lépők aránya. Azok a családok, ahol 3-an, vagy 4-en élnek együtt, jellemzően 5-10 köbméternyi vizet használnak el egy hónapban, míg az ötfős, vagy annál is nagyobb háztartások esetében egyharmad-egyharmad az 5-10 és a 10-15 köbmétert fogyasztók aránya.

A felmérés során a válaszadók kétharmada jelezte, hogy a takarékosabb megoldásnak számító zuhanyzást választja, a kérdőívet kitöltők csupán ötöde fürdik kádban. 16 százalék volt azok aránya, akik annak ellenére, hogy általában zuhanyoznak, időnként azért elmerülnek egy kád vízben.

A kutatás alapján úgy tűnik, hogy a falvakban élők szeretnek leginkább egy kád vízbe beülve fürdeni,

közel harmaduk jelölte meg ezt az opciót, ami jóval az országos átlag fölötti érték, miközben a zuhanyzást 51 százalék választja a falusiak közül, ami szintén jelentősen eltér az átlagtól.

A kérdőívet kitöltők többsége, közel 64 százaléka nem használ mosogatógépet, helyette folyóvízzel tisztítják koszos edényeiket. Ezeknek a válaszadóknak a közel fele azonban figyel arra, hogy maximum egy mosogatótálcányi csapvizet használjon el. A válaszadók további 36 százaléka mosogatógépet használ. Az országos átlagnál jóval magasabb, 47 százalék a fővárosban élők körében a mosogatógépet alkalmazók aránya, és a városban élők 44 százaléka is ezzel a megoldással él.

