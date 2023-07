Órákon belül nagyon gyors változások jönnek Magyarország időjárásában

Csütörtök napközben ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében kiemelten a Dunától keletre az északi tájakon, majd a délutáni óráktól már a déli országrészben is várhatók további zivatarok, amelyek ott is rendszerbe szerveződhetnek, kiterjedt károkozó jelenségek is kísérhetik őket - írják.

A legintenzívebb cellák környezetében nagy méretű jég (néhol >5 cm átmérőjű), szélvihar (80-100 km/h, helyenként >100 km/h), illetve felhőszakadás (~20-40, néhol >50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség) is lehetséges.

Figyelmeztettek: a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak. A kiterjedtség, valamint a kritériumok teljesülése esetén ma éjjel már kis eséllyel az ország északi megyéiben van esély a piros riasztás kiadására. Csütörtökön nagyobb valószínűséggel várható a piros fokozatra történő emelés a veszélyjelzésben, ekkor délutántól várhatók a legveszélyesebb események, amely elsősorban az ország déli felében (délnyugat és Dél-Alföld) több megyét is érinthetnek.

Csütörtökön mérséklődik a hőség, főként az ország délkeleti felében várható 25 fok feletti, délkeleten néhol 27 fok feletti napi középhőmérséklet.

