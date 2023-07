Tragikus a helyzet az iskolákban: elfogytak a fiatal tanárok

Összesen 1884 volt az újonnan belépő pedagógusok száma a köznevelésben a 2022/2023-as tanévben – közölte a Népszavával az Oktatási Hivatal, miután arról érdeklődtek, tavaly ősz óta mennyi fiatal, pályakezdő pedagógus kezdett dolgozni a közoktatási-nevelési intézményekben. A pályára lépők száma töredéke volt azoknak, akik korábban elkezdték a pedagógusképzést.

A felvi.hu adatai szerint 2017-ben az általános felvételi eljárásban összesen 18 183-an jelentkeztek pedagógusképzésre, közülük 9091 hallgatót vettek fel. Vagyis a jelentkezők alig több mint 10 százalékából, a képzést elkezdőknek pedig kevesebb mint 21 százalékából lett végül a köznevelésben elhelyezkedő pedagógus.

Nahalka István oktatáskutató szerint a hivatásukat az elmúlt tanévben elkezdő pedagógusok száma nagyon alacsony, sőt „kifejezetten tragikus”, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a pályakezdők egy része már az első éveket követően, a gyakornoki idő lejárta után pályaelhagyó lesz, például a munkakörülmények vagy a bérhelyzet miatt, vagy egyszerűen csak ekkor jön rá, hogy a tanári pálya mégsem neki való.

A hamarosan hatályba lépő új pedagógus jogállási törvény – ismertebb nevén státusztörvény – miatt akár felmondási hullám is kialakulhat, írja a Népszava. A törvény ugyanis nemcsak a pedagógusok közalkalmazotti státuszát szünteti meg, hanem lehetőséget ad eddiginél is több túlóra elrendelésére, a pedagógusok (akár önkényes) áthelyezésére másik intézménybe, fegyelmi eljárásokra, bérelvonásra, valamint a tantestületek jogköreit is szűkíti. Az aHang platform online felmérésében több mint ötezren jelezték pályaelhagyási szándékukat, egyes iskolákban pedig már fel is mondott a tantestület kisebb-nagyobb része.

A közszféra állásportálján is napról napra nő a megüresedett pedagógus álláshelyek betöltésére kiírt álláshirdetések száma, kedd délután a “tanár” szóra rákeresve 2445 hirdetést dobott fel a rendszer (négy napja még 1958 volt), a “pedagógus” szóra keresve 1448, a “tanító” szóra 1116 hirdetést lehetett találni, ami mindkét esetben több mint százzal haladta meg a múlt pénteki állapotokat.

Az idei évben várhatóan 4939 pedagógus éri el a 65 éves nyugdíjkorhatárt – állítja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Köznevelési Információs Rendszer adataira hivatkozva. Totyik Tamás arra is felhívta a figyelmet, ugyanezen adatok alapján jövőre 5433 pedagógus éri el a 65 éves nyugdíjkorhatárt, 2025-ben pedig több mint 6 ezer – miközben a pályakezdők számában Totyik Tamás szerint is további csökkenés várható.

Címlapkép: Getty Images