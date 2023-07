Orbán Viktor holnap reggel ad interjút a Kossuth Rádiónak, azonban szokatlan helyről, Sopronból fog jelentkezni az államfő. A miniszterelnök legutóbb június 30-án volt a rádió vendége, akkor is külső helyszínről, Brüsszelből jelentkezett be.

A Facebookon tette nemrég közzé Orbán VIktor, hogy holnap reggel Sopronból jelentkezik majd be a Kossuth Rádióban, ahol 7.30-kor a Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendége lesz.

A miniszterelnök legutóbb június 30-án volt a rádió vendége - egyébként akkor is külső helyszínről, Brüsszelből jelentkezett be. Akkor elsősorban a bejelentkezést megelőző uniós csúcs vitáiról volt szó, ahol a költségvetési ügyek mellett az inflációs kilátásokkal is foglalkoztak az államfők.