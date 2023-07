Válasz Online: nagyon valószínű, hogy búcsút inthetnek az Erasmusnak 21 magyar egyetem hallgatói

Szinte esélytelen, hogy a magyar állam által magánkézbe adott huszonegy egyetem diákjai részesülhessenek az Erasmus-ösztöndíjból szeptembertől – írta brüsszeli értesülései alapján a Válasz Online.

Emlékeztetnek, ahhoz, hogy ne így történjen a magyar félnek új törvényt kell hoznia az alapítványi egyetemek kurátorairól, ezután az Európai Bizottságnak egy hónapja volna törvény elemzésére, és ha megfelelőnek tartja, akkor javasolja a Tanácsnak, hogy oldja fel a szankciót, amely jelenleg kizárja a magyar diákok jelentős részét az Erasmus ösztöndíjakból. A Tanács ezután mérlegel, majd dönt. Ahhoz, hogy az ősszel kezdődő tanévben a diákok jelentkezhessenek az ösztöndíjakra, a fent leírt folyamatot szeptember elsejéig kellene végigvinni.

A fenti menetrendet szerda délben, az Európai Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján vázolta a szervezet szóvivője, miután a Népszava és az Euronews brüsszeli tudósítója is rákérdezett, hogyan áll az egyezkedés a magyar kormány és a Bizottság között az Erasmus-ösztöndíjak ügyében.

A szóvivő ugyan nem mondta ki azt, hogy a menetrend teljesítése irreális, de a válasz online-nak nyilatkozó több brüsszeli forrás is megerősítette, hogy a Bizottságnál arra számítanak: a szankció érvényben marad.

A portál felhívta a figyelmez arra is, hogy a mostani állás szerint ugyanis szeptemberig már nem ülésezik a nyári szünetre vonult magyar parlament, és bár elvben össze lehetne hívni, a híroldal szerint meglepő lenne, ha Kövér László házelnök ezt azért tenné meg, hogy teljesítse az Európai Bizottság elvárását. Kiemelték: ha a magyar törvényhozás akarta volna, bőven lett volna ideje az elmúlt egy évben megoldani a problémát.

Hozzátették továbbá, hogy még ha össze is ülne a parlament és rekordsebességgel elfogadná az unió által elvárt törvényt, akkor is szükség lenne a Bizottság jóindulatára, hogy ne használja ki a rendelkezésére álló egy hónapot az új jogszabály vizsgálatára, és így legyen idő a szankció feloldásáról dönteni a Tanácsban is.

Ha tehát a jövő héten megszavaznák a Kossuth téren, amit kell, akkor talán lenne még halvány ok az optimizmusra. Ám semmi jele, hogy ez megtörténik. Így viszont az a legvalószínűbb, hogy az összes vidéki egyetem, és számos budapesti is (például a Corvinus), kimarad az Erasmus-ösztöndíjak következő köréből, illetve továbbra sem kaphat európai kutatási támogatásokat

- összegezték.

