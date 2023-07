Erasmus-pénzek: a modellváltó egyetemeket csak feltételesen támogatta a Tempus

A portál beszámolójában kiemeli, a Tempus Közalapítvány kuratóriuma csütörtökön ült össze, hogy elbírálja a felsőoktatási intézmények Erasmus+-pályázatait. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy határoztak arról, mely magyarországi egyetemek, mely pályázataira osztja el az EU-s pénzeket.

Ahogy arról beszámoltunk, az ügy azért is kényes, mert most kellett dönteni a pénzügyi források elosztásáról, de csak novemberig kell megkötni a konkrét intézményekkel a támogatási szerződést, ha viszont addig nem sikerül rendezni az Európai Bizottsággal a vitás kérdéseket, akkor a modellváltott 21 egyetem nem kaphatja majd meg az Erasmus+ forrást az Európai Tanács tiltó határozata miatt, hiába szerződtek velük, így versenyhátrányba kerülnének a nem modellváltott egyetemekkel szemben.

A pályázatokat ettől függetlenül minden egyetem – így a modellváltók is – beadhatták, a Tempus Közalapítvány MTI-hez eljuttatott közleményből pedig most az is kiderült, hogy el is bírálta őket.

A közleményből az is kiderült, hogy az Európai Tanács múlt év végi határozata szerint a Tempus Közalapítvány jelenleg nem tehet jogi kötelezettségvállalást a modellváltó egyetemek esetében. Csupán feltételes támogatói döntés született, amely azt jelenti, hogy bármelyik pályázóval akkor történhet meg a támogatási szerződés aláírása, ha erre az Európai Bizottság 2023. november 23-ig engedélyt ad a Tempus Közalapítványnak.

Kifejtették továbbá azt is, hogy a végrehajtási határozatban nem érintett felsőoktatási intézmények részére a döntést követően megkezdődött a támogatói szerződések előkészítése, és a Tempus Közalapítvány azon dolgozik, hogy ezen intézmények mihamarabb hozzájussanak a forrásokhoz.Megjegyezték, a döntés nem érinti a Magyarországra érkező külföldi egyetemi hallgatók Erasmus+ ösztöndíját.

