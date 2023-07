Küszöbön Katar magyarországi pénzügyi befektetése, és remélhetőeg 2027-től vehetünk gázt is tőlük

Portfolio 2023. július 14. 12:27

Katar és Magyarország között „a pénzügyi területen való együttműködésünk továbbra is egy fontos preferencia, örülünk annak, hogy az ezen együttműködést célzó tárgyalások jól haladtak, és most már a finisükhöz érkeztek” – jelezte Szijjártó Péter pénteken a katari-magyar gazdasági vegyesbizottság ülése előtti rövid beszédében. Ez arra utal, hogy rövidesen megjelenhet Katar pénzügyi befektetőként Magyarországon, például állampapír vásárlóként is, igaz ez a téma minisztériumi közleményben csak úgy mellékesen szerepelt. A közleményben más furcsaságok is vannak.