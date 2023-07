Sorra jönnek a félresikerült aukciók – Miért nem kellenek senkinek a magyar kincstárjegyek?

Érdekes folyamatok látszanak a rövid magyar állampapírok piacán azután, hogy a kormány diszkont kincstárjegyek (dkj) vásárlására kötelezte a befektetési alapokat. Már júniusban sem látszott igazán erős roham, júliusra viszont szinte teljesen elfogyott a kereslet, az eddigi öt aukció mindegyike sikertelen volt, vagyis nem sikerült eladni a tervezett mennyiséget. Finanszírozási szempontból korai lenne aggódni, hiszen a kötvényértékesítések továbbra is erősek, de jogosan merül fel a kérdés, hogy hol van az az 500 milliárd forintos extra kereslet, amiről a kormány beszélt az intézkedés bejelentése után.

Belenyúlt a kormány a kincstárjegypiacba

Június elején jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy két lépéssel nyúlnak bele a befektetési alapok működésébe:

a kötvényalapok, részvényalapok és vegyes alapok portfóliójában legalább 60 százalékban értékpapíroknak kell lenni, illetve az alapok likvid eszközeinek 20 százalékát is kötelezően diszkont kincstárjegyekben kell tartani.

Előbbi szabálynak elvileg csak augusztustól kell megfelelni, utóbbi viszont július 1-jétől érvényes. Az új lépés bejelentésekor Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta, hogy a két rendelkezés következtében 500 milliárd forintos extra kereslet jelenhet meg a befektetési alapok oldaláról. A lépéssel arra akarták kényszeríteni a befektetési alapokat, hogy több állampapírt tartsanak, előtte ugyanis elsősorban a magasabb kamatozású jegybanki eszközökben érte meg nekik befektetni. Ez pedig ahhoz is hozzájárult, hogy a monetáris transzmisszió messze nem volt tökéletes, az MNB kamatdöntései nem mozgatták annyira a rövid hozamokat, mint ami logikus lett volna.

Úgy tudjuk, hogy a szabály értelmezésekor volt néhány félreértés a piacon:

Néhány szereplő úgy értelmezte, hogy a likvid eszközök állományát is ráérnek augusztusig teljesíteni. Ezzel kapcsolatban egy ideig a minisztérium állásfoglalására vártak, de a biztonság kedvéért a többség megvette júliusig a papírokat.

Szintén a likvid eszközök kötelező dkj-ba fektetése kapcsán jött elő egy olyan anomália, hogy a kötvényalapok egy részének hosszabb kötvényeket kellett eladnia, hogy megfeleljen a szabálynak.

Egyelőre nem tűnik sikersztorinak

Az intézkedés célja az volt, hogy egyrészt a kormány lejjebb szorítsa a rövid kincstárjegyek hozamát, másrészt a befektetési alapok bevonásával a hazai intézményi befektetői kört erősítse. Az első cél látszólag teljesült is, hiszen a diszkont kincstárjegyek másodpiaci referenciahozama június eleje óta 250-350 bázisponttal esett vissza.

Vagyis sikerült leszorítani a hozamokat, mégsem lehet egyértelműen sikersztorinak nevezni a befektetési alapok kötelező vásárlásait. Az elmúlt két hétben ugyanis az aukciók kifejezetten gyengén sikerültek,

július eleje óta nem volt olyan dkj-aukció, melyen sikerült eladni az előzetesen tervezett mennyiséget.

Két hét alatt öt aukciója volt az ÁKK-nak három, hat és tizenkét hónapos kincstárjegyekből, ezeken az előzetesen felkínált 115 milliárd forinttal szemben 76,5 milliárdnyi állampapírt vettek meg a befektetők, vagyis mintegy 40 milliárd forint „hiányzik a kasszából”. Finanszírozási szempontból egyébként ezeknek a kincstárjegyeknek mérsékelt a szerepük, ezek többnyire rövidtávú forrásbevonást jelentenek az állam szempontjából. Éppen ezért nem fog ettől felborulni az ország finanszírozása. A sikertelen aukcióknak ugyanakkor kifejezetten rossza az optikájuk,

a piacon negatív üzenete van annak, ha sorozatban nincs elegendő kereslet a papírokra.



Hasonlóra február óta nem volt példa, akkor elsősorban az volt a probléma, hogy a 18 százalékos jegybanki irányadó kamat mellett a 13-14 százalékos hozam nem volt elég vonzó a befektetőknek. Azóta az MNB elkezdte a kamat csökkentését, a hozamok viszont nagyobb mértékben zuhantak.

De mi a probléma most a dkj-piacon? Miért volt baj, hogy a kormány belenyúlt a befektetési alapokba?

A magyar szereplők közül aki akarta, az júniusban megvásárolta a szabályhoz szükséges kincstárjegyeket, így most futamidőtől függően néhány hónapig megfelelnek az előírásoknak, nincs szükségük újabb vásárlásra, csak a friss tőkebeáramlással párhuzamosan.

A mesterségesen lenyomott hozamok viszont a külföldi szereplők egy részének már nem elég vonzók. 10 százalékos rövid hozam mellett egy nemzetközi intézményi befektető már kétszer meggondolja, hogy beszálljon-e. Ráadásul egy hónap alatt akkora szakadás volt a hozamokban, amit sokan csak az év végéig vártak volna előzetesen. Éppen ezért a nemzetközi befektetők egy része egész egyszerűen pillanatok alatt realizálta az elért profitot.

Utóbbira utal az is, hogy az elmúlt hetekben nagyjából a sikertelen dkj-aukciókkal párhuzamosan elég jelentősen csökkent a külföldi szereplők állampapír-állománya. Persze azt egyelőre nem tudjuk, hogy valóban a dkj-piacról szálltak-e ki a szereplők, erről majd csak később lesznek részletes statisztikák. A külföldiek pozíciózárásai akár a forint múlt heti gyengülésével is összefügghettek, vannak ugyanis olyan befektetők, akik a rövid állampapírokon keresztül játsszák meg a kamatkülönbözetet.

Egyelőre az sem látszik, hogy megjelent volna a Nagy Márton által becsült 500 milliárd forintos extra kereslet a piacon. Júniusban nagyjából átlagosnak volt mondható az aukciókon a kereslet, a másodpiaci forgalom adatai pedig egyelőre nem ismertek. Májusban volt talán kicsivel az átlag felett a benyújtott ajánlatok összege, de akkor még nem lehetett tudni hivatalosan, mire készül a kormány, legfeljebb sejtéseik lehettek a piaci szereplőknek, illetve pletykák lehettek arról, hogy valamilyen szigorítás készül.

De összességében a beharangozott „nagy roham” talán nem volt akkora, mint várták, illetve nagyon hamar, néhány hét alatt le is csengett.

Hogyan tovább?

Kérdés, hogy ebben a piaci helyzetben mire lehet számítani a következő hónapokban. Egyrészt az ÁKK már elkezdte visszafogni a felkínált mennyiséget a sikertelen aukciók hatására, a héten a 3 és 6 hónapos papírokból is csak 20 milliárd forint volt a meghirdetett összeg a korábbi 25 milliárd helyett. És ez akár még tovább is csökkenhet, hiszen az év első felében volt példa 15 milliárdos aukciókra is. Ezzel az adósságkezelő megpróbálhatja belőni azt a mennyiséget, amire még van elégséges kereslet, hogy ne vessenek rossz fényt a piacra a sikertelen értékesítések.

Az MNB várhatóan a következő hónapokban is folytatja a jelenleg 16 százalékos irányadó kamat csökkentését, ami elvileg további hozamesést vetíthetne előre. Most azonban annyira előreszaladtak a rövid hozamok, hogy nem biztos, hogy hasonló mértékben folytatódhat a tendencia. A jelenlegi 10 százalék körüli hozamszintek ugyanis az irányadó kamatban nagyjából az év végére tűnnek elérhetőnek.

Vagyis azoknak a befektetőknek, akiknek nem az előírások miatt kell állampapírt venniük, most rövidtávon sokkal jobb üzletnek tűnhetnek az irányadó kamattal pörgő jegybanki eszközök, mint az egynapos betét vagy az MNB diszkont kincstárjegye.

