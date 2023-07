Csúcsra pörgött az áramfogyasztás a hőség miatt

A hőség hatására az idei nyár legmagasabb szintjére emelkedett a héten a hazai áramfogyasztás, a most elért értékek ugyanakkor jelentősen elmaradnak a korábbi évek hasonló adataitól. A jövő hét első felében akár ismét megdőlhet a csúcs az újabb hőhullám megérkezésével.

A magyar villamosenergia-rendszer (bruttó) terhelése július 12-én szerdán 20 óra körül tetőzött 6093 MW-tal, meghaladva az idei nyár addigi csúcsának számító június 22-i (21:30 körül elért) 6054 MW-os szintet - derül ki a Mavir adataiból. A két csúcs nem meglepő módon a 2023-as nyár első két hőhulláma idején született, és van rá esély, hogy az országot most hétvégén elérő harmadik hőhullám alatt, azon belül elsősorban a jövő hét első felében ismét megdől az idei rekord. (A hétvégi alacsonyabb gazdasági aktivitás az energiaigény csökkenését vonja maga után.)

A 2021. június 23-án felállított 6940 MW-os abszolút rekord viszont egyelőre valószínűleg nincs veszélyben, mivel a rendszerterhelés - a havi villamosenergia-felhasználási adatokkal együtt - jelentősen visszaesett az elmúlt körülbelül 1 évben a korábbiakhoz képest, feltételezhetően nem kis részben az energiaárak emelkedése miatt.

A hőhullámok idején jelentkező áramfogyasztási csúcsok kialakulásának egyik fő hajtóereje a légkondicionálók fokozott használata, a magasabb áramárak miatt viszont feltételezhetően sokan takarékoskodnak a klímaberendezés használatával.

Ugyancsak az energiadrágulás által motiválva a lakosság, a cégek és az intézmények egy része valószínűleg energiahatékonysági beruházásokat (például szigetelés) is végrehajtott az elmúlt egy évben, és kisebb mértékben ez is visszafogja az áramigényt. Szintén nagyrészt az energiaár-krízis hatására a magyar gazdaság teljesítménye is visszaesett, az aktivitás csökkenése pedig részben szintén magyarázatul szolgálhat a korábbiaknál kisebb villamosenergia-igényre.

A rendszerterhelésre mindemellett az is lefelé irányuló hatást gyakorol, hogy folyamatosan bővül a háztartási méretű naperőmű (HMKE) kapacitás nagysága. Az ezek által megtermelt, helyben elfogyasztott villamos energia mennyiségét ugyanis a Mavir adatai nem foglalják magukba, így ez értelemszerűen csökkenti az ezekkel rendelkező háztartások, cégek és intézmények hálózati vételezési igényét. (Ez a hatás éves összevetésben jelentős, több 100 MW-os nagyságú lehet, de a 2022 júliusától megfigyelhető éles fogyasztáscsökkenéshez csak szerény mértékebn járulhatott hozzá.)

Mivel a háztartási akkumulátoros energiatároló rendszerek elterjedtsége Magyarországon egyelőre nem jelentős, az előbbi hatás értelemszerűen csak a nappali órákban jelentkezik. E hatás működésére - és a légkondicionálók szerepére - utal az is, hogy az rendszerterhelési értékek jellemzően a napnyugtához közeli vagy azt követő órákban tetőznek, amikor pedig a hőmérséklet és a gazdasági aktivitás már rendszerint csökken.

Mindebből következően a rendszerterhelési adatok csak az esti órákban tükrözik az ország valós teljes villamosenergia-felhasználását, ami nap közben jóval, több 100 MW-tal magasabban alakulhat a rendszerterhelési grafikon által mutatottnál, és feltételezhetően az ez által jelzett esti csúcsot is meghaladhatja.

Az idei nyár eddigi rekordját jelentő július 12-i rendszerterhelési csúcs születése idején, este 8 óra körül a magyarországi villamosenergia-ellátás csaknem 50%-át import biztosította. A Paksi Atomerőmű körülbelül 30%-át fedezte a felhasználásnak, míg a gázerőművek 15%-os, a barnakőszén/lignit-üzemű Mátrai Erőmű pedig megközelítőleg 5%-os súllyal vették ki a részüket az ellátásból. A fennmaradó néhány %-os részt nagyrészt a hazai megújuló erőművek termelése tette ki, de napnyugtához közeledve a már több mint 3000 MW beépített teljesítőképességű nagy napelemparkok termelése nem érte el a 75 MW-ot.

Ugyanekkor a Paksi Atomerőmű termelése is jócskán névleges teljesítménye alatt, 1828 MW-on alakult, ami az erőmű önfogyasztását levonva is több mint 100 MW-tal alacsonyabb a maximális teljesítménynél. Ezt feltételezhetően az erőmű hűtésére használt Duna felmelegedése okozhatta, mivel a vízhőmérséklet emelkedésénak hatására romlik az atomerőmű kondenzátorainak hatásfoka. A rendszerterhelési csúcsot követő napon, július 13-án környezetvédelmi okok miatt az atomerőmű szakemberei további 240 MW-tal csökkentették az erőmű termelését, mivel a Duna vízhőmérséklete a Paksi Atomerőmű mérési szakaszánál elérte a 29,72 Celsius-fokot.

A termelés visszaemelése (felterhelés) egy nappal később, péntek délután kezdődött meg, amikor az atomerőmű honlapjának tájékoztatása szerint a Duna hőmérséklete már ismét megfelelő volt. Bár cikkünk írása idején, péntek délután a valós idejű adatok még nem álltak rendelkezésre, de valószínűsíthető, hogy a Duna annyira azért nem hűlt le, hogy a blokkok felterhelését követően a hűtési hatásfok is visszaállt volna a normál szintre, vagyis feltételezhetően

az atomerőmű termelése továbbra is alacsonyabb névleges teljesítményénél, és tekintettel az országot hétvégén elérő újabb hőhullámra, illetve a Duna alacsony vízállására, hogy ez még egy ideig így is marad, és arra is van esély, hogy a következő napokban újabb környezetvédelmi célú teljesítménycsökkentésre is sor kerülhet.

