Erre számíthatunk szerdától a benzinkutakon

Szerdán elvileg egyik finomított olajtermék árában sem kell emelkedésre számítani a hazai benzinkutakon a holtankoljak.hu szerint - bár a múlt hét péntekre előrejelzett árakhoz képest magasabb várható nagyker-árakat közölt most az oldal. A mostanában látott jelentős drágulás mögött számos globális ok meghúzódik, de magyar-specifikus körülmények is hozzájárulnak a történethez.