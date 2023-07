Már nem álom a 800 ezer forintos fizetés Magyarországon

Közel sem kavar akkora port egy szolgáltatóközpont megnyitása vagy bővítése, mint egy nagy iparvállalaté. Az igazság azonban az, hogy amíg az alacsony képzettséget igénylő, többségében betanított, fizikai munkásokat foglalkoztató összeszerelőüzemek az olcsó munkaerőért és a rugalmas foglalkoztatási szabályok miatt jönnek hozzánk – a leértékelődő forint mellett –, addig az SSC/BSC-k a képzett, nyelveket beszélő fehérgallérosokat keresik. A mosolygörbe egyik boldogabb pontján dolgozók fizetése pedig átlagban 850 ezer forint, ami 70%-kal meghaladja az országos átlagot.

Magas hozzáadott érték

Két- vagy háromműszakos beosztás. Kemény fizikai igénybevétel. Olykor munkavégzés veszélyes anyagokkal. Szabadság akkor, amikor leáll a gyártás. Az iparvállalatok világa sosem a könnyű pénzszerzésről szólt, ma azonban már egymillióan dolgoznak az iparban és az építőiparban. Az elmúlt időszakban egyre több iparvállalat telepedett meg Magyarországon, amelyek természetesen érdemben növelték az ország GDP-jét és a foglalkoztatást.

A relatív alacsony képzettségűek körében látott magas munkanélküliséget sikeresen szorította le az iparvállalatok megtelepedése, de a közepes fejlettség csapdájából velük nem igazán lehet kitörni. Mégpedig azért nem, mert az összeszerelés, vagyis a termék gyártása a kifejlesztéstől az eladásig a legalacsonyabb hozzáadott értéket képviseli. Ezért a gyártás a mosolygörbe legszomorúbb pontja, így nem csoda, hogy a kiemelkedő kereseti lehetőségeket nem itt kell keresni.

Van azonban egy sokkal kevésbé szem előtt lévő „szektor”. Ez pedig az SSC/BSC világ. Nincs nagy csinnadratta, amikor egy központ az országba jön vagy bővít. Nem gördülnek le autók, motorok, akkumulátorok a gyártósorokról. Egy irodaházban ülnek – vagy éppen otthon bekapcsolják a gépüket – a diplomás, nyelveket beszélő munkavállalók, akik magas hozzáadott értéket hoznak létre.

Az SSC-szektor az összes munkavállaló mintegy 2%-át foglalkoztatja, miközben az árbevételük meghaladja az 5, a hozzáadott értékük pedig közelíti a 6%-ot a nemzetgazdaságban. Ez is mutatja, hogy az országos átlagnál sokkal termelékenyebbek a szolgáltatóközpontok.

850 ezer forintos fizetés

Az SSC-k jelentik a(z egyik) bizonyítékát annak, hogy a magas képzettség jóval átlagon felüli bért jelent. Tavaly ugyanis a bruttó átlagkereset 850 ezer forint volt a szolgáltatóközpontokbál. Ez csaknem 70%-kal magasabb, mint az 500 ezer forint alatti országos átlag.

Az SSC-k körében a legfontosabb a nyelvtudás egy új munkavállaló felvételénél, de természetesen a bérigény is ott van a toplistán. Nagy hangsúlyt fektetnek az olyan soft skillekre, mint a csapatmunkára való alkalmasság, illetve a problémamegoldó képesség.

A cégeknek ezért nagy problémájuk, hogy a munkavállalók nyelvismerete szerény. Ugyanakkor az egyre növekvő költségek és az ország gazdasági stabilitása is aggodalommal tölti el őket.

A következő években bizonyára egyre nehezebb dolguk lesz, hiszen a fiatalok körében megállt a diplomások arányának a növekedése, miközben már így is az EU sereghajtói között vagyunk. Azonban ahhoz, hogy Magyarország csatlakozzon a fejlett nyugati országok világához, a következő években sok magas hozzáadott értéket teremtő munkahely létrehozására lenne szükség, ahol egyre több magasan képzett munkavállaló dolgozhatna. Egyelőre azonban nagyon úgy tűnik, hogy az ipar és a viszonylag alacsony képzettséget igénylő új munkahelyek lesznek túlsúlyban, amit determinál a dolgozók képzettségi szintje.

Szolgáltatóközpont

A vállalkozás vagy annak egy részlege szolgáltató központnak (a magasabb hozzáadott értékű munkát végző központokat- BSC- is ideértve) minősül, ha tevékenységét (üzleti szolgáltatások nyújtása) külső vállalkozások vagy saját vállalatcsoportján belül az anyavállalat főtevékenységének támogatása érdekében akár országhatáron átnyúlóan végzi. (Forrás: KSH) Az Association Of Business Service Leaders szolgáltatások alapján az SSC-k három kategóriáját különbözteti meg.

Az első kategóriába a tradicionális szolgáltatóközpontok tartoznak, amelyek egy nagyvállalat irodai háttértevékenységeit, például a számvitelt vagy a HR-t központosítják.

A második csoportba soroltak azok, amelyek a multik ügyfélszolgáltatásait veszik át a leánycégektől (például egyes call centerek).

A harmadik típusba tartozó egységek pedig komplexebb vállalati tevékenységeket is végeznek, például értékesítést, pénzügyi előrejelzést vagy banki adatmodellezést. A három típus a gyakorlatban gyakran keveredik.

A kiszámíthatatlanság súlyos teher

„A hazai üzleti környezetet alapvetően támogatónak találjuk, ugyanakkor van néhány téma, amit meg kell említenünk, mint nehézség. A kiszámíthatatlanság, a jelenlegi törvényhozási gyakorlat súlyos terheket ró a munkáltatóra. Ha év közben nem változnának a munkával kapcsolatos jogszabályok, munkáltatói kötelezettségek, az nagyban megkönnyítené a szektorban a tervezhetőséget” – mondta a Portfolio-nak Kulczycki Julianna, a BP Business Service Centre Kft országigazgatója.

„Az inflációt nem látjuk kormányzati szinten kezelni (messze nálunk a legmagasabb a hivatalos infláció az EU-ban), és így a versenyképesség is sajnos csökken. A munkáltató ebben a helyzetben béreket emel, hogy a munkavállalóra nehezedő inflációs terhet csökkentse, de akkor a versenyképesség is csökken” – vélekedett Kulczycki Julianna. Ha valaki nem emel béreket, ott ez rövid távon a munkaerő elvándorlásához vezet.

A hibrid munkavégzés megléte már nem hazai piaci versenyt, hanem regionális/globális versenyt eredményez a képzett munkaerőért, ugyanakkor Magyarországon a hibrid munkavégzés törvényi keretei még mindig nincsenek meg, 3 évvel a Covid időszak után sem

– fogalmazott Kulczycki Julianna.

Mennyiségi és minőségi problémák

Úgy látjuk, hogy egyre nagyobb a felvevőpiac, egyre több SSC jön az országba, és a magyar piac egy idő után egyszerűen nem tudja majd ellátni az SSC-k igényeit – mondta Kulczycki Julianna. A jelentkezők mennyisége (kevés munkavállaló) mellett minőségi aggályaink is vannak:

Nyelvtudás : az egyetemi kimeneti követelmények közül törölték a nyelvvizsgát, ami nagyon súlyosan érinti a kifejezetten nyelvspecifikus SSC-szektort. Az iparág alapvetése, hogy "angol+1" idegen nyelvet jól beszéljen a munkavállaló, amit a fenti döntés nagyon hátrányosan érint. "Nem állítjuk, hogy a nyelvvizsga maga nyelvtudást is jelent, de ha megnézzük a jelenlegi és a 10+, esetleg 20+ évvel ezelőtt az egyetemekről kikerült frissdiplomások nyelvtudását, akkor ég és föld a különbség" - tette hozzá a a BP Business Service Centre Kft országigazgatója.

: az egyetemi kimeneti követelmények közül törölték a nyelvvizsgát, ami nagyon súlyosan érinti a kifejezetten nyelvspecifikus SSC-szektort. Az iparág alapvetése, hogy "angol+1" idegen nyelvet jól beszéljen a munkavállaló, amit a fenti döntés nagyon hátrányosan érint. "Nem állítjuk, hogy a nyelvvizsga maga nyelvtudást is jelent, de ha megnézzük a jelenlegi és a 10+, esetleg 20+ évvel ezelőtt az egyetemekről kikerült frissdiplomások nyelvtudását, akkor ég és föld a különbség" - tette hozzá a a BP Business Service Centre Kft országigazgatója. Általános kommunikációs és interjútechnikai problémák: úgy tűnik, mintha a pályázók nem lennének felkészülve arra a helyzetre, hogy beszélniük kell, és választékosan kell(ene) magukról és a tapasztalataikról beszámolni (magyar és idegen nyelven egyaránt). Azt gondoljuk, hogy a lexikális tudás sújkolása helyett talán érdemes lenne az alapvető kommunikációs készségeket fejleszteni, és a lassan eltűnő szóbeli számonkérést visszavezetni az oktatásba.

úgy tűnik, mintha a pályázók nem lennének felkészülve arra a helyzetre, hogy beszélniük kell, és választékosan kell(ene) magukról és a tapasztalataikról beszámolni (magyar és idegen nyelven egyaránt). Azt gondoljuk, hogy a lexikális tudás sújkolása helyett talán érdemes lenne az alapvető kommunikációs készségeket fejleszteni, és a lassan eltűnő szóbeli számonkérést visszavezetni az oktatásba. Harmadik országbeli munkaerő : vannak olyan munkakörök, amikhez alkalom adtán elengedhetetlen, hogy külföldi munkavállalókat alkalmazzunk, elsősorban a speciális nyelvtudás vagy szaktudás miatt. Az unión belül nincs gond, de a harmadik országból érkezők kapcsán a szabályozás problémákat okoz.

: vannak olyan munkakörök, amikhez alkalom adtán elengedhetetlen, hogy külföldi munkavállalókat alkalmazzunk, elsősorban a speciális nyelvtudás vagy szaktudás miatt. Az unión belül nincs gond, de a harmadik országból érkezők kapcsán a szabályozás problémákat okoz. STEM képzés hiányosságai: az SSC iparág természetes evolúciója okán egyre kevesebb tranzakcionális munkára lesz szükség, és egyre inkább teret kap(na) a magas hozzáadott értékű, komplex gondolkodást és fejlett digitális készségeket igénylő munkakör. "Nem látunk arra központi cselekvési tervet, hogy az oktatás hogyan fogja ’előállítani’ a megfelelő munkaerőt, hiszen maguk az oktatók sem kapják meg a megfelelő képzést ehhez" - vélekedett. Az AI/automatizálás kora elkezdődött és azt látjuk, hogy az oktatás (és így az onnan kikerülő frissdiplomások) igencsak híján van a modern, 21. századi tudásnak, gondolkodásmódnak.

