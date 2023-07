Súlyos árat fizethetünk az akkumulátorgyárakért, ha Kína egyszer benyújtja a számlát

Kína egyre jobban kiépíti a totális megfigyelésre épülő rendszerét odahaza, miközben államközi hitelekkel, valamint befektetéseivel fokozza jelenletét más országokban is. Larry Diamond, a Stanford Egyetem professzora, a Hoover Intézet munkatársa ugyan elismeri a Kínával való kapcsolattartás és a partnerségi viszony ápolásának fontosságát, hangsúlyozza, hogy ebben átláthatóságra és kölcsönösségre van szükség. A Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy komoly kockázatokat rejthetnek a Magyarországra települő akkumulátorgyárak is.

Nagyon fontos elemzést adott ki márciusban a Világbank, a Harvard Kennedy School, az AidData és a Kiel Institute for the World Economy a Kína által az Egy övezet, egy út (mostanában már csak Övezet és Út) infrastrukturális projektben folyósított hitelekről, valamint az államközi kölcsönökről, amely rávilágított, hogy a fejlődő országokban ezek adósságcsapdává nőtték ki magukat. A hitelezés csaknem 80 százalékát 2016 és 2021 között folyósították, főként közepes jövedelmű országoknak, köztük Argentínának, Mongóliának és Pakisztánnak, de még Magyarországra is jutott belőle: a magyar állam 800 milliárd forintnyi hitelt vett fel a Belgrád-Budapest gyorsított vasútvonal építésére, amely egyes számítások szerint csak 979 év alatt térülhet csak meg.

A probléma pedig az, hogy az infrastrukturális fejlesztések jövedelemtermelő képessége messze alacsonyabb, mint a felvevő országok várták, ez pedig azt jelenti, hogy egyre nehezebben tudnak törleszteni Kína felé. Már több ország vált fizetésképtelenné, ami azzal járt, hogy Peking területeket zálogosított el az adott államokban, amelyeket aztán nem egyszer katonai célokra használtak fel. Tovább a fogadó államok kiszolgáltatottá váltak, így pedig a kínai külpolitika támogatására kényszerültek a nemzetközi szintéren.

Larry Diamond, a a Hoover Intézet munkatársa egy a Stanford Egyetemen tartott panelbeszélgetésen - amelyen a Portfolio is részt vett - arról beszélt, hogy mindezt annak kontextusában kell értékelni, hogy Hszi Csinping vezetése alatt Kína letért a demokratizálódás útjáról, az elmúlt időszakban pedig az internet teljes megfigyelésével, valamint a közterületek kamerarendszereinek kiépítésével egy orwelliánus államalakulattá vált.

A kezdeti remény, hogy Kína gazdasági fejlődése és globális szerepvállalása nyitottabb társadalomhoz vezet, nem vált valóra

- mondta Diamond, hozzátéve, hogy a demokratizálódás helyett Kína egyre inkább elnyomóvá, tekintélyelvűvé vált, eltérve a korai várakozásoktól.

Egy személyes példát is említve felidézte, hogy míg a 2000-es évek elején Diamond egy Kínában, a kommunista párt központi képzési helyén tartott előadásában maga nem nagyon beszélt a jogállamiságról, valamint a demokratizálódásról, addig azt befejezve egy magas rangú kínai képviselő jelentette ki azt, hogy az országnak erősebb demokráciára lenne szüksége. Mostanra viszont nyoma sincs már ennek az igénynek, a demokrácia szót nem is szabad felhozni akadémiai körökben sem.

Úgy látja, mostanra világos, hogy az a megközelítés megbukott, hogy a nemzetközi szabályok kordában tartják a dominanciakiépítésére törekvő Pekinget, Kína nagyhatalmi ambíciói pedig az egész csendesóceáni térségben komoly kihívást jelentenek az egyes államoknak.

Nincs olyan független megfigyelő, aki ne ismerné fel, hogy Kína sokkal elnyomóbbá, sokkal tekintélyelvűbbé, az emberek életét sokkal szigorúbban irányító állammá vált.

Megbukott az az elképzelésünk, amelyet a 2000-es évek elején képviseltünk, hogy minél jobban bekapcsolódik Kína a nemzetközi rendszerbe, annál felelősségteljesebb szereplővé válik" - fogalmazott Larry Diamond.

Bőven van baj, ha Kína fizet

Bár Diamond elismeri a Kínával való kapcsolattartás és a partnerségek előmozdításának fontosságát, de szerinte főleg a fejlődő országoknak kellene óvatossabbnak lennie, hogy ezek a kapcsolatok teljesen transzparensek legyenek. Ugyanis Kína nagyhatalmi ambícióit nem csak az mutatja, hogy a katonai kiadásai folyton növekednek, mostanra már a világ második legnagyobb hadseregévé vált.

De sokkal veszélyesebb az, hogy Peking titkos, kényszerítő és korrumpáló hatalom. Ami azzal jár, hogy külföldön nem átlátható feltételek mellett köt üzleteket, amelyek a legtöbb állam számára előnytelenek

- magyarázta meg Larry Diamond a kínai külpolitikai eltolódását. Mint elmondta, ezt az eszközöt Sharp Powernek nevezik, és azt írja le, hogy egy ország hogyan alkalmaz manipulatív diplomáciai és gazdasági eszközöket egy célország politikai rendszerének befolyásolására és aláásására.

Hangsúlyozza az átláthatóság és a kölcsönösség elvét, mint a Kínával való bármilyen kapcsolat kritikus dimenzióját, legyen szó magán- vagy közintézményekről. Példaként említette, hogy az Övezet és Út programban folyósított hitelek szerződései a legtöbb országban ismeretlenek. Bár külön nem tért rá ki, viszont fontos megjegyezni, hogy

nemcsak a fejlődő államokban, hanem még az EU-tagállam Magyarországon is átláthatatlanok ezek a hitelszerződések.

A Stanford Egyetem professzora ezért úgy látja, hogy az indo-csendes-óceáni térségben, vagy Afrikában sokkal veszélyesebbek ezek a hitelek, vagy kínai befektetések, mint az egyre gyakoribbá váló tengeri hadgyakorlatok. Ugyanis a törlesztési nehézségekkel szembesülve az érintett országok olyan alkukra kényszerülnek, amelyek után a kínai állam egyes területeket zálogként lefoglalhat, ott katonai és megfigyelő bázisokat építhet ki, vagy kritikus technológiák szerezhet hozzáférést.

A XXI. század olaja az adat. Messze a legértékesebb erőforrása lépett elő az, hogy ki rendelkezik a legtöbb adattal akár a saját állampolgárairól, ebben pedig Kína egészen szélsőséges, orwelli világot épített ki, de az is fontos, hogy ki mit tud más országokról

- magyarázta a biztonságpolitikai és demokráciakutató szakember.

Épp a hazai, kínai megfigyelési rendszer kapcsán jegyezte meg Diamond, hogy egy sor, autoriter hajlamokkal bíró vezetőnek vonzó az a technológia, amellyel az országban a teljes internetet, vagy kommunikációt megfigyelik. Hszi Csinping alatt az államrendre fenyegetést jelentő személyek megfigyelése azért is aggasztó, mert a korrupcióval vádolt üzletemberek letartóztatása, a független igazságszolgáltatás hiánya, a totális manipuláció világszerte mintaként szolgálhat a leváltástól tartó politikusoknak.

Az ilyen politikus egy bedőlő kínai hitel esetében vidáman belemehetnek abba, hogy a kínai megfigyelési technológiát beengedjék a saját kritikus kommunikációs és adatinfranstruktúrájukba.

Nagy árat fizethetünk a kínai beruházásokért

A Portfolio azon kérdésére, hogy a Magyarországra települő kínai akkumulátoripari beruházások, vagy az államközi hitelekből megvalósuló, a Belgrád-Budapest projekthez hasonló infrastrukturális fejlesztések mekkora kockázatot jelentenek akár itthon, akár az Európai Unió belső piacán, azt mondta, hogy számos rizikófaktort kell értékelni.

"Nem tudom megmondani, hogy a kínai gyárak fenyegetést jelentenek-e az EU belső piacára. Valószínűleg nem olyan méretűek, hogy erre alkalmasak legyenek.

De őszintén azt mondhatom, hogy nem arról van szó, hogy ne fogadjanak el kínai befektetéseket. Pusztán azt állítom, hogy nagyon alapos értékelésre és átláthatóságra van szükség minden ilyen beruházásnál

- válaszolta Larry Diamond lapunknak. Szerint tisztázni kell, hogy valóban a nemzeti érdekek szolgálatában áll egy-egy új akkumulátorgyár-építése, hogy Kína saját munkaerőt fog-e alkalmazni az országban, vagy ahogy sok helyen teszik, saját munkásokat hoznak be.

Ha utóbbiról van, - és ezt sok országban látjuk - akkor egy elszigetelt kínai közösség alakul ki, így a helyi lakosság nem részesül egy ilyen gyárépítés előnyeiből - magyarázta a szakértő.

Szerinte tisztázandó kérdés, hogy van-e stratégia a helyi technológiai rendszerek védelmére, van-e terv arra, hogy a helyi politikai rendszereket hogyan védik meg a behatolástól, miként lehet meggátolni a tiltott adatgyűjtést. Úgy látja, hogy mindezekről széleskörű társadalmi vitára van szükség, amire csak a transzparencia jelenthet biztosítékot.

"Ha a beruházások nem úgy történnek, vagy a hitelek nem úgy kerülnek véglegesítésre, hogy a sajtó, a parlament, a kutatóintézetek és a független szereplők számára megismerhetők, akkor a világ más részein történtek alapján azt mondhatom, hogy negatív következményekkel kell számolni Magyarországon is" - tette hozzá.

Mint kifejtette, a nemzetközi minták alapján a káros hatásokat akár korrupciós kifizetésekkel is megpróbálhatják majd elrejteni, vagy olyan árat kérnek Pekingből, amely az ország autonómiájának részleges feladásával járhat.

Kína éhes, de most talán gyenge

Látva, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok - amelyek gazdaságilag fejlettebbek is Kínához képest - befolyása csökken világszerte, felmerül a kérdés, hogy Kína mennyire lesz képes fenntartani ezt a hatalmi szorítását egyszerre az indo-csendes-óceáni térségben, Afrikában és Európa egyes részein. Diamond lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére azt mondta:

"Úgy gondolom, hogy Kína elérte vagy hamarosan eléri gazdasági hatalmi potenciáljának határait. Saját gazdasági növekedése szempontjából nagyon nehéz időket él át a Covid-válság rossz kezelése, az önkormányzati ingatlanberuházások rossz menedzselése, és a belföldi projektek túlhitelezése miatt.

Jelenleg tehát inkább az látszik, hogy nincs meg erre a képességük.

A szakértő szerint még hosszan lehetne sorolni a kínai modellel kapcsolatos problémákat, de szerinte azt nem szabad alábecsülni, hogy Pekingnek nagyon komoly globális ambíciójuk van, főként az erőforrások és a technológia ellenőrzésére.

Rengeteg rejtett kényszerítő eszközt használnak, hogy megpróbálják kiterjeszteni ezeken a területeken a globális befolyásukat, és ezeket kontrollálják is. "Tehát még ha a gazdasági motorjuk le is lassult, az, hogy nem a nemzetközi jogrend szabályai szerint játszanak, sajnos versenyelőnyhöz juttatja őket.

Fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy nem önmagában a kínai befektetésekkel és államközi hitelekkel van probléma, számos országban ezek biztosítják azt, hogy az államok egyáltalán működőképesek maradnak. Diamond szerint a legfontosabb, hogy az érintett szereplők ne árusítsák ki magukat Pekingnek. Azt is hangsúlyozta, hogy mindez nem azt jelenti, hogy

a világ országai Kína helyett az Egyesült Államoknak árusítsák ki magukat, hanem hogy semmilyen országnak ne váljon egy másik kiszolgáltatottá.

Címlapkép: Portfolio/Szabó Dániel.