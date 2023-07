Van még egyáltalán olyan termék, aminek nem ugrott meg az ára idén?

A KSH legfrissebb jelentése szerint 2023 júniusában átlagosan 20,1 százalékkal voltak magasabbak átlagosan az árak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ne feledjük, mindezt úgy érdemes értelmezni, hogy 2021 és 2022 júniusa között már 11,7 százalékos átlagos emelkedésről lehetett beszámolni. Tehát a most mért 20 százalék erre rakódott rá.

Mindazonáltal akadtak olyan termékek is, amiknek az ára nem vagy csak igazán minimálisan változott 1 éves távlatban.

A KSH hivatalos, majd 180 terméket és szolgáltatást monitorozó listáján igazából egyetlen terméket találtunk, ami egy éves távlatban olcsóbb lett. Ez pedig a 76-82 cm-es LCD-LED televízió. Ezek ugyanis átlagosan 83 400 forintba kerültek tavaly, míg idén 82 400-ba.

Jól látszik a listánkon, ha olcsóbb nem is lett, de egy éves távlatba egyáltalán nem változott a szemétszállítás, a vízdíj és a csatornadíj költsége, illetve ahogy várható volt, az árstopos termékek átlagára is csak alig emelkedett. Így például a kristálycukor, az étolaj vagy éppen a csirkemellfilé is gyakorlatilag ugyanannyiba került, mint egy éve. Ugyanígy van ezzel az utazási vonaljegy is, aminek a darabára csupán 4,6 százalékkal emelkedett átlagosan: 305 forintról mindössze 319 forintra.

A listánkról az is kiolvasható, hogy a görögdinnye-szezon kezdetén a magyarok nyári kedvencének a kilós átlagára gyakorlatilag megegyezik a tavalyival. Idén 555, míg tavaly 534 forintot kértek érte a boltok. Van azonban a top10-es listánkon egy igen óriási kakukktojás, mégpedig a trappista sajt. Az a trappista sajt, aminek a kilós átlagára idén januárban már 4 650 forintnál is járt, majd onnan félév leforgása alatt hirtelen olcsóbb lett 1300 forinttal.

A Pénzcentrum részletes elemzése ide kattintva érhető el.

Címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images