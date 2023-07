Erre számíthatunk péntektől a benzinkutakon

Pénteken egyik finomított olajtermék árában sem kell emelkedésre számítani a hazai benzinkutakon, sőt, kisebb esést is láthatunk majd a gázolaj esetében a holtankoljak.hu szerint . A mostanában látott jelentős drágulás mögött számos globális ok meghúzódik, de magyar-specifikus körülmények is hozzájárulnak a történethez.