Akár már októberre egyszámjegyűre csökkenthet az infláció Gulyás Gergely szerint

Gulyás Gergely szerint "most már látszik a fény az alagút végén", a kormány most már biztosan teljesíteni tudja azt a vállalását, hogy év végéig egyszámjegyűre törje az inflációt, ez már októberre, novemberre bekövetkezhet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter Tusványoson a nyári szabadegyetemen csütörtökön a 2024-es választási évről rendezett pódiumbeszélgetésen többek között úgy fogalmazott: az infláció letörése megoldja ugyan az egyik nagy problémát, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy látnánk, hogy az európai gazdaság, amely az orosz nyersanyag hiányában teljesen átalakul, milyen kiutat talál a jelenlegi helyzetből.

Az infláció várható alakulásáról ma egy másik miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt, aki azt vázolta, megerősítve a Portfolio hétfői forgatókönyv-elemzését, hogy decemberre 7-8% közötti lehet az év/év alapú inflációs ráta, és előtte már novemberben is kissé a 10%-os határ alá bukhat az alap forgatókönyvben a ráta.

Gulyás a pódiumbeszélgetéseb emlékeztetett rá, hogy Magyarország mentesítést kapott, továbbra is be tud szerezni olajat Oroszországból, de az európai gazdasági modell egy komoly kihívásnak van kitéve, mert attól a német gazdaságtól függ, amely nem csupán a kiválóan fejlett és szervezett német technológián, hanem az olcsó orosz energián is alapult - magyarázta Gulyás Gergely.

Megállapította: Ukrajnát megtámadottsága egyértelműen szolidaritásra méltó országgá teszi, az Európai Unióban senki sem - Magyarország sem - vitatja, hogy Oroszország durván megsértette a nemzetközi jogot. Szerinte kérdés, hogy a tagországok meddig hajlandók finanszírozni a háborút, van-e perspektívája annak, amit eddig tettek.

Gulyás Gergely szerint felelőtlenség egy befagyott konfliktust éveken át finanszírozni úgy, hogy érdemben jobb eredmény nem várható, az egyedüli megoldás a tűzszünet, a béke, ami az öldöklésnek véget vet.

