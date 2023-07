Varga Mihály bevallotta: örülhetünk, ha nem esik vissza idén a magyar gazdaság

„Ez az év ez nem lesz könnyű, ha megússzuk a recessziót, az már jó, de a következő évben már egy 4 százalékos növekedés az kinéz nekünk” – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter egy minapi pódiumbeszélgetésen. Ez gyökeresen eltér a még mindig érvényben lévő hivatalos kormányzati prognózistól, amely szerint idén éves átlagban 1,5%-os GDP-növekedés várható.

Varga Mihály múlt szombaton Szlovákiában, a Gombaszögi Nyári Táborban vett részt a szlovák pénzügyminiszterrel, Horváth Mihállyal, együtt egy pódiumbeszélgetésen, amelyen Magyarország és Szlovákia gazdasági és pénzügyi kilátásait tekintették át.

A magyar tárcavezető a hozzászólása elején azt járta körbe, hogy miért gondolja úgy, hogy „a magyar gazdaság kilátásai jók”. Emlékeztetett rá (5:15-től látható az élőben közvetített Youtube felvételen), hogy „van egy gazdasági növekedés, ami elég sok szektoron, meg ágazaton alapul. A pandémia után 2021-ben 7,1 százalékos növekedés volt. Tavaly ez már gyengébb volt, 4,6%, de még mindig elég magas és fölötte volt az unió átlagának.” Egy torokköszörülés közepette úgy folytatta:

Ez az év ez nem lesz könnyű, ha megússzuk a recessziót, az már jó, de a következő évben már egy 4 százalékos növekedés az kinéz nekünk.

Mivel Varga az előtte lévő mondatokban az éves átlagos gazdasági növekedésről beszélt 2021 (7,1%) és 2022 tekintetében (4,6%), így a recessziós kifejezést a szövegkörnyezet alapján egyértelműen az idei éves átlagos GDP-adatra lehet érteni, nem pedig arra, hogy tavaly ősz óta technikai recesszióba süllyedt a gazdaság. Az a kifejezés, miszerint „ha megússzuk a recessziót, az már jó”, jócskán eltér a még mindig érvényben lévő hivatalos kormányzati prognózistól, amely 1,5%-os növekedést vázol.

Varga Mihály egyébként a júliusi 15-i szlovákiai esemény előtt néhány nappal az Audi Hungária vezetésével folytatott tárgyalás során a Pénzügyminisztérium közleménye szerint bizakodásának adott hangot, hogy a magyar gazdaság „idén is elkerüli a recessziót”.

Aztán a múlt szombati szlovákiai eseményről szóló közleményben nem esett szó az idei esetleges recesszióról, csak arról, hogy „bár Európa kilátásai az elhúzódó háború és a szankciók következtében jelenleg nem kedvezőek, a magyar gazdaság már az év második felében visszatérhet a növekedési pályára”.

Aztán egy július 20-i gyáravató ünnepség összefoglaló közleménye azt emelte ki címben, hogy „jók a magyar gazdaság kilátásai a stabil növekedésre”, de a közleményben bővebben nem volt szó az idei növekedési kilátásokról.

A tárcavezető egyébként a Reuters-en tegnap megjelent interjúban azt is jelezte: szeptemberben áttekintik a költségvetési helyzetet, „és ha szükséges, a kormány intézkedéseket fog hozni". Az, ha a tárca éves átlagban recessziót is elképzelhetőnek tart idén, ezt a költségvetési felülvizsgálatot még inkább indokolttá teszi, hiszen ez a költségvetési pályát, főként annak bevételi oldalát, még inkább rontja.

Ezt követően Varga Mihály a gombaszögi eseményen kiemelte még a feszes magyar munkaerőpiaci helyzetet, a magas beruházási rátát, a magas külföldi működőtőke (FDI) volument. Utóbbi kapcsán elismerte, hogy „Van is egy kis politikai vita Magyarországon is, de főleg Brüsszellel, hogy most a kínai tőkeberuházást el lehet e fogadni vagy sem. Szerintünk el lehet fogadni. Hogyha 6 és fél milliárd euróért épít egy kínai cég egy akkumulátor gyárat Magyarországon és foglalkoztatni fog nyolcezer embert, akkor mi lennénk a hülyék, hogyha ezt nem fogadnánk örömmel.”

A 6,5 milliárd euró és a 8 ezer ember is új információ, mert eddig 7,3 milliárdról és 9 ezer emberről volt szó a CATL kínai akkumulátor beruházásának tavaly nyári bejelentésekor, tehát azóta valami változhatott a tervek méretét illetően.

Varga azt is kiemelte, hogy az export magas volumene is jó dolog, és „ahhoz, hogy a kilátásaink ne borúsak legyenek, ahhoz továbbra is szükség van egy magas export hozzáadott értékre”. Az energiaszámla csökkentését is kiemelte, mint kedvező fejleményt és ezzel párhuzamosan azt is, hogy „az infláció és a kamatok elkezdtek csökkenni”, „segíteni fog a lakosságnak a fogyasztásban és segíteni fog a vállalkozásoknak a beruházásban”.

Örömét fejezte ki, hogy a magyar parlament már elfogadta a 2024-es költségvetést, amely azt tűzte ki, hogy tovább csökkenti a kormány a GDP-arányos adósságrátát, és „tovább csökkentjük a hiánynak is a szintjét.” Úgy zárta ezt a blokkot: „jövőre már 3 % alá megyünk, az adósságunk pedig hatvanhat százalék környékére fog csökkenni. Ugye kell egy fegyelmezett szigorú fiskális politika ahhoz, hogy ne az állam szívja el a forrásokat a beruházások elől”.

