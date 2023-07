Hőségriadó: hiába esett elég eső, ettől nem fog megoldódni a vízhiány

Nagy Botond 2023. július 22. 18:10

Nemzetközi tekintetben sem áll rosszul Magyarország a vízkészleteit tekintve: hazánkban elegendő mennyiségű és kiváló minőségű víz áll rendelkezésre. De akkor miért érkeznek az első hőség után néhány héttel sorra a bejelentések, hogy itt-ott locsolási, vízhasználati korlátozást kell bevezetni az ivóvíz fogyása miatt? Ráadásul idén jóval több csapadék esett tavasszal, illetve nyár elején is, mint az előző évben, így sokak számára érthetetlen az, hogy miért szembesültünk most is a tavalyihoz hasonló problémákkal. Ezeket a kérdéseket jártuk körbe Kurdi Viktorral, a Magyar Víziközmű szövetség elnökével, és kiderült, hogy valójában nem is azzal van a legnagyobb gond, amire a legtöbben gondoltunk volna.