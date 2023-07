A nyár legfontosabb hete kezdődött ma el

Portfolio 2023. július 24. 06:25

Amellett, hogy a héten tartja a nyári szünet előtti (és a jelenlegi szigorítási ciklusban is talán az) utolsó kamatdöntését az amerikai Fed és az Európai Központi Bank, még inflációs és GDP adatokat is közzétesznek az Egyesült Államokban és Európában is. Az adatközlések függvényében nagy mozgások lehetnek a piacon, és a kilátásokkal kapcsolatban is tisztábban látunk majd.