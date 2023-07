Egy dolog közös a republikánus elnökjelöltekben: mindegyik neki akar menni a Fednek

Donald Trump, Ron DeSantis, Mike Pence és Vivek Ramaswamy, a Republikánus Párt legesélyesebb elnökjelöltjei sok témában nem értenek egyet, de legalább egy fronton egységesek: nem tetszik nekik a Federal Reserve működése.

A legutóbbi felmérések szerint ők a négy jelölt, akiknek a támogatottsága az országos felmérésekben legalább 5%-os, és miközben járják az országot, mindannyian olyan változtatásokat ígérnek, amelyek felboríthatják az amerikai központi bankrendszert – írja a Yahoo Finance. Mivel a GOP előválasztáson szavazók közel 85%-a jelenleg e jelöltek valamelyike mögött áll, a következő republikánus kormányban vélhetően figyelemre méltó nyitottságot lehet tapasztalni a központi bankrendszer átalakítására irányuló elképzelések iránt – hívja fel a figyelmet a lap.

Iowában a floridai kormányzó, Ron DeSantis nemrégiben például a Fed digitális digitális ötletét kritizálta:

Halott, nem fog megtörténni ebben az országban

- mondta a közönségnek.

Hogy a jelöltek közül bármelyikük megpróbálná-e megreformálni a Fedet, az természetesen nem világos. Donald Trump az Ovális Irodából évekig szidalmazta Jerome Powellt, de kevés strukturális változtatást hagyott maga után. A piacok persze valószínűleg nagyon óvatosan tekintenének az ilyen változtatásokra.

A GOP vezető jelöltje most is Donald Trump, akinek már évek óta feltűnően zord a viszonya a Feddel. Trump elnökként Jerome Powellt választotta a Fed kormányzótanácsának elnökévé 2018-ban, de aztán szinte minden kritizálni kezdte a kinevezettjét, és olyanokat tweetelt, hogy "Elszúrtam!"

Trump mindazonáltal kevés konkrét lépést tett, amikor a Fed működésének megváltoztatásáról volt szó. Kormánya ugyan kidolgozott egy végrehajtási rendeletet, amely a Fedhez hasonló független szabályozó ügynökségeket kötelezte volna arra, hogy megfeleljenek a központosított szabályozási felülvizsgálati eljárásnak. De a rendeletet soha nem adták ki.

Most, 2024-es indulása során Trump ismét elővette a szövetségi bürokrácia feletti elnöki hatalom növelésére irányuló terveit. De továbbra is homályosan fogalmazott arról, hogy a központi ellenőrzés kiterjesztése a Fedre is vonatkozna-e.

Trump emberi nem válaszoltak arra a megkeresésre, hogy tisztázzák a Feddel kapcsolatos álláspontját.

Trump azonban messze nincs egyedül ezzel az állásponttal. DeSantis folyamatosan szidalmazza a Fedet, egyszer például azt mondta, hogy "ez a Fed-elnök egy teljes katasztrófa".

Amikor bejelentette indulását, DeSantis a "Fed rekordméretű pénznyomtatását" okolta, mint a gazdaság gyengélkedésének egyik fő okát. Emellett határozottan kiállt a központi banki digitális devizája ellen.

Mike Pence volt alelnöknek más, de potenciálisan hasonlóan bomlasztó elképzelései vannak a kérdéssel kapcsolatban – figyelmeztet a Yahoo Finance. Régóta azt mondja, hogy a központi banknak fel kell hagynia kettős mandátumával, és kizárólag az inflációra kell összpontosítania. 2011-ben, amikor még a Kongresszusban volt, Pence még egy egyoldalas törvényjavaslatot is írt, hogy a Fed ne a munkaerőpiacra, hanem csak az inflációra összpontosítson.

Pence és mások szeretnek rámutatni arra, hogy a Fed-et 1913-ban azért alapították, hogy a devizára összpontosítson. Az 1940-es években határozták meg - majd 1977-ben kodifikálták -, hogy a Fed a maximális foglalkoztatásra és a stabil árakra egyaránt összpontosít.

A jelenlegi vezető jelöltek között van Vivek Ramaswamy vállalkozó is. A volt gyógyszergyártó cég vezérigazgatója szintén megszüntetné a kettős mandátumot, de még tovább menne. Nemrégiben arról az ötletéről beszélt, hogy a Fed személyzetének 90 százalékát csökkentené.

A 2024-es elnökválasztási versenyt részben népszavazássá kívánom tenni a központi bankunk megfelelő szerepéről

- írta az év elején a Wall Street Journalnak írt véleménycikkében.

Címlapkép forrása: Rudy Sulgan via Getty Images