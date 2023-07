A kínai jegybankelnököt is leváltották a külügyminiszter mellett

Nemcsak a kínai külügyminisztert váltották le kedden, hanem a jegybankelnököt is, és utóbbi utódja is rögtön ismertté vált a kínai állami média beszámolója alapján. Az új jegybankelnök a 60 éves Pan Gongsheng eddigi jegybanki alelnök lett, aki a pénzügyi tűzoltás szakértőjének hírében áll, és ez is indikáció lehet arra, hogy az ország vezetése milyen aggodalmakkal nézi a kínai eladósodottságot és a pénzügyi helyzet kihívásait.

Kína újonnan kinevezett jegybankelnöke, Pan Gongsheng technokrata megközelítéséről és a pénzügyi válságok kezelésében való jártasságáról ismert. Kinevezésére akkor kerül sor, amikor Kína az 57 billió dolláros pénzügyi szektoron belüli rendszerszintű kockázatokkal küzd. Pan fő feladatai közé tartozik majd a jüan stabilizálása, amely az elmúlt hat hónapban 6%-ot esett, a deflációs nyomás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi instabilitás növekvő kockázatainak mérséklése - foglalja össze az új jegybankelnök előtt álló főbb kihívásokat a Reuters.

Pan az elmúlt évtizedben a tőkekiáramlás kezelésében szerzett tapasztalataival került reflektorfénybe. Most olyan jelentős kihívásokkal kell szembenéznie, mint a kínai gazdasági tevékenység mintegy negyedéhez hozzájáruló ingatlanszektor visszaesése és a helyi önkormányzatok növekvő adósságállománya. Ezek a problémák jelentős veszélyt jelentenek mind a bankszektorra, mind a gazdaság egészére nézve.

Pénzügyi rendszerünk számos belső és külső nyomással néz szembe. Pan gazdag tapasztalattal rendelkezik az ilyen kihívásokkal való megbirkózásban

- mutatott rá kommentárjában Zhao Xijun, a Renmin Egyetem Kínai Tőkepiaci Kutatóintézetének társdékánja.

A 60 éves Pant nemrégiben léptették elő a központi bank legmagasabb politikai posztjára, és megerősítették a nagyra becsült kormányzó, Yi Gang utódjaként. Ezzel ő az első személy, aki Zhou Xiaochuan, Yi Gang elődje óta mindkét pozíciót betöltötte.

Pan fényes karriert futott be a pénzügyek terén - idézi fel a hírügynökség. Fontos szerepet játszott az állami tulajdonú Industrial and Commercial Bank of China és Agricultural Bank of China szerkezetátalakításában és tőzsdei bevezetésében, mielőtt 2012-ben kormányzóhelyettes lett. 2016 óta a világ legnagyobb, mintegy 3,2 billió dolláros devizatartalékát is ő kezeli Kína legfőbb devizahiteles szabályozójaként.

A lenyűgöző eredményei mellett Pan a devizaspekulánsokkal szembeni kemény álláspontjáról és az állami bankreformokban való részvételéről is ismert. Jelentősen hozzájárult az ingatlanpiaci szabályozás szigorításához, a fintech szabályozáshoz és a kriptovaluták betiltásához is.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter nemrégiben Pekingben tett látogatása során találkozott Pan Gongshenggel. Az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselői következetesen sürgetik Kínát, hogy növelje az átláthatóságot a jüan kezelésével kapcsolatban.

Pan nagyobb hangsúlyt fog fektetni a kockázatmegelőzésre, mivel kereskedelmi bankokból érkezett, és a kockázatokkal szokott foglalkozni. Nagyobb figyelmet fog fordítani a jüan stabilitására

- mondta Xu Hongcai, az államilag támogatott China Association of Policy Science gazdaságpolitikai bizottságának igazgatóhelyettese.

Egy idén májusban tartott beszédében Pan "örök témaként" hangsúlyozta a pénzügyi kockázatok megelőzését és megoldását. A mai összetett külső környezetre való tekintettel jobb koordinációra szólított fel a szabályozó hatóságok között. Bár egyelőre nem világos, hogy milyen konkrét intézkedéseket fog bevezetni a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, elemzők szerint

kockázatkerülő természete miatt óvatos lesz a monetáris politika túlzott lazításával kapcsolatban a deflációs kockázatok és a Japán "elveszett évtizedeihez" hasonló lassú növekedéssel kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette.

A kínai vezetők a világjárvány hatásaiból való kilábalás nehézségei ellenére támogatást ígértek gazdaságuknak, miközben óvatos monetáris politikát és valutastabilitást követeltek. A kínai jegybank (PBOC) egyik magas rangú tisztviselője ebben a hónapban azt mondta, hogy a bank csökkentheti a kötelező tartalékrátákat, de az elemzők széles körben arra számítanak, hogy az ilyen likviditásnövelés vagy kamatcsökkentés a növekvő adósságkockázatok miatt csekély mértékű lesz. A PBOC júniusban 10 hónap után először csökkentette az irányadó kamatlábakat szerény 10 bázisponttal.

Kettős szerepében Pan, aki a Cambridge-i Egyetemen végzett posztdoktori kutatást, és a Harvard Egyetem vezető kutatója volt, megszilárdult hatalmi pozíciót fog betölteni, bár egy olyan intézményben, amely új szabályozóknak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Kína idén lépéseket tett a pénzügyi rendszer feletti pártellenőrzés szigorítására, többek között tervezi a PBOC és más intézmények felügyeletét ellátó Központi Pénzügyi Bizottság létrehozását. Az új struktúra tompítja azokat a várakozásokat, amelyek szerint Pan a két elődjéhez hasonlóan piacbarát reformokat fog támogatni.

Ő pragmatikus és keményebb a politikai tervek végrehajtásában, mint Yi. Pan tiszteli a piacot, de nem dogmatikus

- fogalmazott a PBOC egyik névtelenséget kérő korábbi kutatója azzal kapcsolatban, hogy a piaci erőknek nagyobb szerepet kell játszaniuk a kínai gazdaságban.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images