Durva gázszámlákat kaphat az, aki átalány szerint fizet és tavasz óta volt az éves elszámolása

Ezzel a jelenséggel egyébként a 24.hu több olvasója is szembesült, akiknek a havi gázszámla összege az átalány ellenére is jelentősen megugrott az utóbbi hónapokban még úgy is, hogy kevesebb havi fogyasztásra állították be az átalányt.

Fontos, hogy nem számlázási hibáról van szó, hanem az összetett szabályokból eredő kellemetlen következményről. A kulcskifejezés az egész furcsa jelenség magyarázatához az éves kedvezményes mennyiség,

amely ha tavaly augusztustól számítva leapadt/elfogyott tavaszig, akkor utána rögtön beüt a 7,5-szeres lakossági gázár a számlákban akkor is, ha közben egyébként a piaci gázár ennek nagyjából az ötöde, és a kormány, illetve az Energiahivatal már nem is mond dátumot, ameddig ezt a rendkívül magas árat felülvizsgálja.

Az első helyre tette az MVM a gázszámlákról és elszámolásról szóló kérdezz-felelek részben azt az élethelyzetet, amivel mostanában az átalány szerint fogyasztók akár jelentős rétege is szembesülhet, ha március óta volt az éves gázóra leolvasásuk: leapadt, vagy akár teljesen el is fogyott tavasz körülre az az éves kedvezményes gázkeretet (a jogszabály szerint ez minden lakossági fogyasztási helyen 63 645 MJ a tavaly augusztus 1-től idén július 31-ig tartó időszakra), amelyet 102 forint körüli áron számlázhatnak ki köbméterenként, így a rákövetkező havi átalány számlákban már beüt a 767 forintos köbméterenkénti „versenypiaci költségeket tükröző” lakossági gázár.

Emiatt tehát „hiába” vannak az átalány szerinti számlázási módban (egyenletes részszámlázásban), ami havonta hasonló összegű fizetési kötelezettséget jelentene, mégsem ez történik az esetükben, hanem a napi arányosítás alapján az MVM a tavasz óta kiküldött számlákban már beleszámította a kedvezményes mennyiségen felüli fogyasztást ezzel a 767 forintos piaci gázárral. Az MVM ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az éves kedvezménykeretet várhatóan megközelítő vagy túllépő ügyfél azt tapasztalhatja, hogy a részszámlák fizetendő értéke megnövekedett”.

Mindez tehát azért van, mert míg az éves gázóra leolvasás (ami alapján az éves elszámolás történik) mindenkinél máskor van, a jogszabály szerint a kedvezményes gázmennyiség felhasználási időablaka mindenkinél egységesen tavaly augusztus elejétől idén július végéig tart. A havi diktálósok tehát ugyanúgy szembesülhetnek a fenti jelenséggel, a megugró havi számlákkal, ha kimerítették/leapasztották az éves kedvezményes gázkeretet, de ők ugye eleve tudatában voltak annak, hogy lehetnek kiugró havi számlák, az átalányosok viszont jellemzően a stabil összegű havi számlákra számítottak.

Az MVM tippet is ad azoknak, akik átalányosként szembesültek a fenti helyzettel: ha lecsökkenti a havi részmennyiséget, amely alapján készüljön az átalányszámla, akkor ezzel a mostani havi fizetési kötelezettséget is lejjebb lehet faragni, mert kevesebb gázmennyiségre ugrik be a képbe a magas gázár. Van ennek azonban következménye is: most „augusztus 1-től ugyanakkor mintegy 5-10%-kal magasabb részmennyiség érték beállítására van szükség azért, hogy a július 31-ig lecsökkentett mennyiséget az éves leolvasásig hátralévő időszak részszámláira egyenletesen elossza. Így elkerülhető a túlzott eltérés a következő éves elszámoláskor.”

Mindez ismét csak azzal függ össze, hogy jelen tudásunk szerint most augusztus 1-től jövő július 31-ig ugyanúgy 63645 MJ-nyi kedvezményes hőmennyiség jár minden fogyasztónak, így ennek éven belüli kihasználási ütemével érdemes úgy „sakkozni”, hogy az a majdani fizetési kötelezettségek szempontjából ideális legyen, főleg ha az éves 1800-1830 köbméternél bizonyára több gázt elfogyasztó háztartásról van szó.

